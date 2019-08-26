韓流消風 藍營小雞扛母雞

2019-08-26

支持者出現分裂投票傾向 曾永權督軍盼整合戰力

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜聲勢直墜，「韓流」消退嚴重，藍營支持者出現分裂投票現象，國民黨選情從「母雞帶小雞」，變成「小雞扛母雞」，希冀由立委選情拉抬總統選情，國民黨副主席兼秘書長曾永權擔任韓國瑜全國競選總部總幹事就是希望以藍軍總體戰，因應韓流衰退。

據指出，韓國瑜在總統初選出線後，黨內對於韓是否夠資格代表國民黨參選總統，一直有不少雜音，因批韓被開除黨籍的前國民黨中評委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興一南一北，都是本土派政治人物，加上新北市長侯友宜對於「挺韓」三緘其口，還不照黨中央規劃接新北聯合競選總部主委，態度曖昧，引起藍營焦慮。

核四議題侯對韓下重手 黨內議論

國民黨內人士分析，其實侯友宜加入國民黨的時間沒有很長，對於政治活動興趣不大，也不太願意碰，就連對被稱作「兄弟」的前新北市長朱立倫，在總統初選期間，侯也從未明確公開說支持，更何況是韓國瑜？

黨內人士指出，侯友宜不想要被貼「挺韓」標籤，或許可以不表態，但在核四議題上，對韓國瑜下重手批是「假議題」的第一槍是來自侯，讓外界感覺有點故意，好像是批評韓在騙票，像刻意操作，顯然侯與韓之間有「瑜亮情節」，就和國民黨主席吳敦義對朱立倫一樣，看起來好像沒有什麼仇，卻有競爭意識。

黨內人士認為，侯友宜雖不明確說挺韓，但在有高達十二席立委的新北市，相信侯仍會輔選立委選情，畢竟立委席次多對於新北市重大建設比較好推動，這種分裂輔選的行為會轉移到泛藍選民，選民可能看韓國瑜近期的表現覺得投不下去，但仍對民進黨執政不滿，願投國民黨的立委參選人，強力制衡民進黨。

國民黨內評估，立委選情相較於總統選情更穩定，在尚未整合鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平的情況下，要拉抬韓國瑜的支持度必須要強化組織戰，用立委選情來拉抬，曾永權擔任韓國瑜全國競選總部總幹事就是因應韓流衰退，要整合藍軍所有戰力，從「母雞帶小雞」變成「小雞扛母雞」。

小雞是否願意扛母雞 仍有待觀察

不過，「小雞」是否願意扛「母雞」仍有待觀察。據了解，國民黨中央已下成命，要求各地方黨部掛上韓國瑜的看板，宣示正統，杜絕「換瑜」傳言。

而各立委參選人與韓國瑜合掛看板的命令雖還未下，但在「韓粉」較多的選區，或者在其他考量下，已有參選人與韓合掛看板，但也有參選人考量成本，打算最後階段再掛出。

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