韓初選勝、黨部「龍魚」跳池亡 風水師認為有這種暗示……

2019-07-17 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選民調15日出爐，由高雄市長韓國瑜勝出，但同天卻傳出國民黨中央黨部大樓B1後方水池有一條紅尾金龍魚躍出死亡，消息一出引發網友熱議。對此，風水師張旭初指出，這恐怕是選戰敗筆的暗示。

國民黨總統初選結果15日出爐，確定韓國瑜民調勝出，將代表藍軍披掛上陣，同一天卻傳出中央黨部所在大樓B1後方水池有一條紅尾金龍魚躍出死亡，由於韓國「瑜」與「魚」諧音，因此被外界拿來政治聯想。

綜合媒體報導，有著「魚中帝王」之稱的龍魚被視為風水魚，除可招財聚福之外，也有著擋煞的作用，每尾價格從數萬到百萬都有，一次養9尾象徵吉祥如意。傳國民黨黨中央在5月時，在號稱「風水池」的池子內放入9尾「紅尾金龍」龍魚，象徵重聚帝王之氣，未料民調出爐當天，卻有一尾躍出死亡。

國民黨黨內人士則表示，水池內有一百多尾魚，當天只有一條跳出來死掉，而且該魚池是由大樓管委會負責管理餵養，卻被外界形容為「國民黨風水池」並且做文章，實在太有想像力了。

國民黨副發言人洪于茜也說，「該魚池屬於八德大樓管委會所管轄，本黨對於相關訊息毫無所悉。」

據《民視新聞》報導，對此，風水師張旭初指出，本來龍魚是9條好漢，現在減少為8隻，代表「後面這個仗才是真的難打」，未來將有小人扯後腿；另外，也可能是國民黨現在山頭眾多，日後不會團結一致來幫候選人打贏選戰，有敗筆的暗示。

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