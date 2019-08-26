發大財裝潢？韓辦公室裝修「不只94萬」 王淺秋說...

2019-08-26 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕無黨籍立委參選人吳佩蓉昨（25）日在臉書以「王淺秋局長睜眼說瞎話？」為題在臉書發文表示，「王在今年3月回應韓市長室裝修費用時稱，三單位合計花費94萬元」，卻少算海洋局搬遷與裝修費用346萬8800元。王對此澄清，「後續擴充44萬2000元，結算金額136萬2000元...。」

吳佩蓉說道，「我說王局長啊，為了韓市長一人之好惡，您們把海洋局同仁暫遷到大禮堂辦公也罷，居然『刻意』少算海洋局搬遷與裝修費用346萬8800元，若非您們，海洋局這筆錢根本不用花。」

吳佩蓉指出，在王局長回覆這個問題的近1個月前（2月27日），市府早已追加45萬元裝修市長辦公室（三單位共用），換句話說，市長室裝修費總共是136萬2000元。

吳佩蓉提到，108年度，光是韓市長辦公室等局處的裝修費已經砸了959萬元，全由市民買單，8個多月過去，迄今端出了多少讓人「有感」政績，尚待市民公評。並認為，王淺秋身為市府化妝師，該傳遞正確訊息，不該睜眼說瞎話，刻意隱匿裝修費用。

根據《聯合報》報導，王淺秋對「隱匿裝修費用」一說回應，「鳳山行政中心市長室裝修工程」預算金額94萬元、決標金額92萬元，以廁所、隔間牆及天花板不變動為原則，並儘量以現有資源裝修調整，於2019年2月4日開工。

王淺秋指出，施工中發現因應隔間調整，既有排風管、排煙閘門及排煙管線不足及相關照明水電、線路調整、網路節點、電話線路增設需要，才擴充44萬2000元整，於今年3月4日完工，結算金額136萬2000元。而海洋局則依他們實際需要規劃，海洋局辦公室有380坪，需要的費用也比較高。

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