談民眾黨戰略 柯文哲：敵人不要的就是我要的

2019-08-26 11:55

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨後，頻頻砲打藍綠，今有媒體報導，指總統蔡英文陣營分析，柯文哲台灣民眾黨行情持續下跌，主要是柯文哲在戰術上犯了重大錯誤，攻綠打藍，想要集結白色力量，又明顯讓大家看出他為了拉抬聲量而刻意四處挑釁，明年民眾黨的政黨票應會大幅下降到10%以內。

對此，柯文哲今天受訪不以為意表示，「你知道什麼是戰略？敵人要的、就是我不要的，敵人不要的就是我要的」，他已經懂這個戰略道理，還是該怎麼做就怎麼做，立法院多兩席少兩席又怎麼樣？不要為了一種小小利益而喪失掉你的價值，這比較重要。

柯還語酸表示，自己每次說民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流，有時候還蠻欽佩的。

媒體追問，所以會繼續收編藍綠邊緣人嗎？柯則說，不要隨便說人家藍綠邊緣人，什麼叫做邊緣人，社會上還是有一定的標準，是非對錯，95%還是大家都有一致的看法，反正就是直其道而行，「that is all」（就這樣）。

媒體又問，是否因柯的兩岸論述，讓柯粉轉向支持總統蔡英文？柯表示，兩岸真的很難，中美之間，後來發現自己考美國65分、中國55分，想來想去，對他來講就是最佳解，「不然你有更好的方法嗎？」

柯說，蔡英文美國考85分，中國考0分，韓國瑜他還沒有進華盛頓，他有辦法進華盛頓再活著回來，這才算過關，這是很困難的國際局勢，台灣要很務實的知道我們就是小國。

面對兩大強權過招，柯認為要在當中尋求一個平衡，他也坦言兩岸沒有辦法讓每個人都滿意，大概用日本當作一個基準點，做上下微調，因為日本也是夾在中美之間，日本蠻痛苦的，也是壓力很大。

柯笑稱自己都開玩笑說，「天塌下來我們也不是最高的，所以這恐怕是台灣在目前國際戰略，最起碼是最省力的戰術方法。」

但過去力挺柯的歌手謝和弦昨也在臉書表態力挺蔡英文，稱雖然阿北比較會做事，「但台灣的門面，還是相信小英吧」。

柯文哲今天受訪不諱言「這是很多人的看法」，過去這段時間綠營打他的宣傳分兩種，一種是直接的抹黑抹紅，另一種是說柯文哲還算很認真，但做國政不行，所以這也沒有什麼希罕 每個人有每個人的想法，「我聽起來 it is okay」。＃

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