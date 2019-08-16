他批民眾黨是「空殼公司」 3問柯文哲「真的有心嗎？」

2019-08-16 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人18日將在桃園會面，不過郭台銘幕僚劉宥彤卻表示，尚未確定三方是否一同出席；對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓今於臉書PO文指出，「柯文哲成立的台灣民眾黨與『空殼公司』沒什麼兩樣，而誰又會放心與這樣的『空殼公司』合作？」

對於郭柯王3人的會面消息，李正皓認為，為何會從原本後勢看好的「桃園三結義」，在郭陣營幕僚的證實後直轉急下變成「順其自然不強求」？他點出原因，經過這陣子的觀察後，明眼人都看得出來柯成立的民眾黨，其實與「空殼公司」沒什麼兩樣，誰會放心與這樣的「空殼公司」合作？

李正皓在文中列出3個「空殼公司」的特徵，他提到，第一，成立時轟轟烈烈，公司員工寥寥可數、第二，談理念時宏觀遠大，運作時毫無進度、第三，募資時獅子大開口，分紅時支支吾吾。他認為，民眾黨成立至今的表現與「空殼公司」的3個特徵有著高度的相似性。

李正皓3問柯文哲，若真有心成立政黨來彌補自身組織不夠完善的缺點，為何至今仍不見民眾黨的組織架構、黨務幹部與基層黨工？若真有心成立政黨來延續蔣渭水的理念與精神，為什麼至今仍不見民眾黨對任何一個社會或政治議題表態、發聲，甚至說爭取認同？若真有心成立政黨來與郭台銘分進合擊，為什麼至今仍不見柯主動釋出願意與郭打這一仗的實質付出？

李正皓提及，郭雖然在政治上經驗不多，可謂是郭不懂，但談到經商，郭董的能力可是全世界都排得上號的人物，一個縱橫商場數十年的商業強人，又怎會看不穿柯企圖利用「空殼政黨」買空賣空的小把戲？「以此觀之，郭、王、柯本週末碰面，會從『桃園三結義』變成『順其自然不強求』也就一點也不奇怪」。

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