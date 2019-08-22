館長預告合體柯文哲 他提議「不讓柯矇混過關」的7個問題

2019-08-22 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢日前說重話，直指台北市長柯文哲「本來在我心目中是100分，現在不到60分」，引起外界熱議，而19日晚間館長對外透露2人已約好合體直播，要把話說清楚。對此，作家苦苓昨晚在臉書提出7個「大家都想知道」的問題，麻煩館長提問柯文哲。

苦苓在臉書列出「7個問題」，並表示「問柯這些問題就夠了」，苦苓指出，這些其實都是自己最想問、相信也是大家最想知道的，就麻煩館長了，「相信你一定不會讓柯文哲矇混過關」！

苦苓列出的7個問題包含，第一、最近一次和蔡董見面是什麼時候？查到日曆了嗎？第二、兩個人談了些什麼？是歡而散還是不歡而散？第三、之前十幾次的見面，是你主動還是蔡董主動邀約？第四、你答應過蔡董講哪些話？有包括「兩岸一家親」嗎？第五、你不答應蔡董講的是哪些話？後來有聽到韓國瑜講的是哪些話？第六、為了什麼原因？什麼時間開始？蔡董「變心愛別人」，改挺韓國瑜了？第七、你和蔡董及國台辦曾經三方會談及共商什麼大計嗎？有成功嗎？

館長曾坦言「看不懂」柯創黨的用意，被外界認為是重砲抨擊柯文哲，不過他事後澄清此事，並自爆柯幕僚團隊有打電話來，柯要在現場跟大家解釋、用白話文解釋」，且2人已約好要合體，不過確切時間尚未對外公布。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法