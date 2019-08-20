柯P酸新潮流每個動作都有意義 「先知」議員一句話神反擊

2019-08-20 16:57

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲組台灣民眾黨，針對區域、不分區立委，柯P說要網路徵才「就會有一狗票來報名」，民進黨議員梁文傑譏諷柯P「用人如用狗」。柯文哲今天受訪酸說，「新潮流做每一個動作都有他的意義」，梁文傑也回擊，柯文哲做的每個動作也有他的意義，像最近搞不懂他為何要對旺中集團董事長蔡衍明開砲，兩人明明本來是好友。

梁文傑去年8月「神預言」柯文哲將組「台灣民眾黨」，如今果然成真，被網友稱為先知、神預言。梁文傑昨天在臉書指出，柯文哲用人如用狗，既要忠心聽話，又要吃苦耐勞習慣被罵，稍具性格如林洲民者，皆無好下場，所以，市府5年來，一級局處首長幾乎只剩高階公務員會留下。

柯文哲今天上午受訪酸指，「新潮流做每一個動作都有他的意義」，還不曉得他們是最近想要幹嘛，回去再解讀研究一下。

梁文傑受訪時則回擊說，柯文哲做的每個動作也有他的意義，像最近搞不懂他為何要對旺中集團董事長蔡衍明開砲，兩人明明本來是好友，而且蔡衍明對柯有恩，因此他也在研究柯文哲的動機。

梁文傑也在臉書PO文感嘆，「最近柯文哲和蔡衍明之爭，讓我想起杜月笙曾說蔣介石拿他當見不得光的夜壺，用完就往床底下一扔，不知蔡衍明董事長是否有此嘆？」

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