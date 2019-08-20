諷新黨、親民黨、台聯曇花一現 柯P：不擔心民眾黨成一人黨

2019-08-20 17:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午出席台北市殯葬管理處出席「生命教育與環保葬」宣導講座，以生死的智慧為題進行演講，以自己從醫17年經驗暢談生死觀、價值觀，談到台灣價值，柯文哲說，他一直被罵沒中心思想，其實他中心思想是台灣整體利益與人民最大福祉，還氣憤地說，「台灣價值跟其他國家的價值不一樣，我才不相信」，大家都有共同價值，而普世價值就是民主自由、多元開放、法治人權、永續與關懷弱勢

柯文哲說，政治是人民所共有，因此他主張開放政府、全民參與，台灣歷史上小黨或中型政黨，除了藍綠兩黨之外都是曇花一現，新黨、親民黨、台聯黨都是一人政黨，所以他會步入一人黨嗎？他不擔心，因為過去4年北市府推動開放政府、全民參與、公開透明。

柯文哲指出，北市府有公民參與委員會、青年事務委員會、廉政委員會，委員都上網徵選，他舉例，北市府目前推行日本來台修學旅行，去年達到快5萬人，這就是青年委員提出來的；他說，民主雖然沒有效率，但被人類所推崇，是因為有不同聲音與力量進來，所以不會只有一人的聲音，再次重申政治為人民所共有。

他還說，自由是個價值，容忍則是自由的基礎，以不侵犯他人為範圍，超越藍綠不是消滅藍綠；法治國家還講情理法，舊式落後國家，法要合法，讓人民有遵循標準，法怎麼能跟情理對抗？所以法要合法。

談到永續，柯文哲批評全台灣每個縣市都負債，只有北市還債，他說，曾有政治前輩跟他說過，借錢都來不及、還談還錢？所以，包括中央政府都一樣，拚命在舉債，永續是種態度，要想留什麼給下一代。

柯文哲說，關懷弱勢也不是憐憫施捨，他舉例，今年在北投新民國中開辦課後輔導，針對未升學的國中畢業生輔導照顧，這些國中畢業沒讀高中職的孩子，吸毒危險性會增加100倍，這些人要去關心，不然10年後變成強姦殺人，所以，關懷不是施捨，而是關心自己。

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