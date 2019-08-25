王同學讚韓國瑜「最棒英文老師」 網友質疑：王淺秋？

2019-08-25 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日出席美國商會，以中英文夾雜的「晶晶體」演說，引發各界熱議。有媒體報導，東吳大學英國文學系畢業的韓國瑜曾在世新大學教過英文，有上過他課的學生大讚「這輩子沒遇過比他還好的老師」。相關新聞引發網友熱議，有人好奇這名學生的身分，甚至有人當柯南驚呼，難道稱讚韓國瑜的學生，是當過韓國瑜學生的高雄市新聞局長王淺秋？

韓國瑜21日受邀至台北市美國商會進行專題演講，但在前面2分鐘演講中，韓國瑜不停的中英夾雜，影片一出，不少網友驚呼「晶晶體重現！非常Amazing～」；首都客運千金李晶晶過去曾以中英語夾雜的方式說話，在網路上爆紅，被封為「晶晶體」。

根據《中天新聞》日前報導，東吳大學英文系畢業的韓國瑜，還曾在其33歲、1990年時於世新大學新聞系前身「世界新聞專科學校編輯採訪科」擔任兼任教師，教授「公民和英文」；一位曾上過韓國瑜英文課的王姓女學生宣稱，她這輩子沒有遇過英文教得比韓更好的老師，還說「上他（韓國瑜）的課就不會飄走，你就會聚精會神很專注的聽他講什麼。這就是一種魔力」。

相關新聞引發網友熱議，不少網友好奇該學生的身分，有網友當柯南去找線索，懷疑曾就讀「世界新聞專科學校編輯採訪科」的王淺秋，就是受訪的王姓學生；有PTT網友貼出資料表示，「韓國瑜1957年生，1990年確實是33歲，王淺秋雖然沒有生日，但確實是畢業於世新，除個人FB記載1990年就讀世新外，這篇於2018年的報導提到，王淺秋45歲」。

該網友說，「也就是說1990年時，王淺秋應該是17、18歲，代表時任世新兼職講師的韓老師應該是可以遇到一位應屆的大學新鮮人王同學的。」笑說受訪的學生很有可能就是王淺秋。

許多網友也紛紛留言說，「王淺秋真的是世新畢業的」、「等等就有人去比對聲紋了」、「聽發音咬字，同一人機率高」、「當時王同學專科二年級 17歲合理」、「臆測什麼 聲音根本就一模一樣 還有人要護航」、「本月最好笑」、「還可以啦 至少沒把它改成李同學陳同學」。

但也有人認為，「不過這也不算造假」、「本來王淺秋就是韓國瑜的學生啊」、「打這個很無聊欸」、「就寫王淺秋就好 幹嘛寫王姓學生啦」、「聲音我是聽不出來，有人能來聲紋比對嗎」。

王淺秋去年接任新聞局長前透露，過去曾在世新上過韓國瑜的公民法律課，大讚韓是非常好的老師，「也是對法律有興趣的啟蒙老師」。

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