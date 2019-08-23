年改釋憲結果出爐 三原則追求公共利益合憲

2019-08-23 23:32

〔記者陳慰慈、吳政峰／台北報導〕吵得沸沸揚的軍公教年改案，司法院大法官今天做出釋字第781、782、783號解釋，僅宣告「轉任私校禁領退休金」及「『得』隨消費者物價指數調整所得替代率」違憲，而引發爭議的「法律不涉溯及既往原則」、「信賴保護原則」、「比例原則」屬於追求重要公共利益，目的正當，均合憲。

大法官指出，退休金是公職人員因服公職而取得國家對其退休後的生活照顧，與在職薪資無關，並非屬「遞延工資」，對於一次領完退休金者，年改實施後並不會追回先前給付；而對月領者來說，因與政府之間建構於「繼續性法律關係」，年改條例只是調降接下來的月退俸，並未追繳已領取的退除給與，無涉溯及既往的問題。

因退休軍公教與現職人員待遇差別不大，使得退休年齡逐年下降，加重政府財政負擔，退休軍職人員部分，支應退休金的退撫基金2011年起已入不敷出，將於明年用盡；公務人員退撫基金2015年起入不敷出，預計2031年用盡；教職人員退撫基金則於2014年入不敷出、2029年用盡。

大法官認為，因應人口老化，領取退休金人數與年數增加，加上少子化，繳納費用者人數變少，政府適度調降退休金、維護退撫基金存續，追求公共利益目的正當。因此對於信賴保護及比例原則部分，大法官採較寬鬆標準審查，認為任何法規皆非永久不能改變，政府因應社會環境需求，在不涉及法律不溯及既往的前提下進行改革，軍公教並非無法預見法規未來變動的可能，認定合憲。

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