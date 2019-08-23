郭柯王「砲戰會」現場大亂 市長震怒 下屬苦吞

2019-08-23 23:48

〔記者陳璟民／台北報導〕政壇「郭柯王」今早在台北市823砲戰紀念公園首度同台亮相，大批媒體「近身」採訪，台灣國辦公室主任陳峻涵一度衝到台前抗議，傳出市長柯文哲為了場面混亂，向與會的立法院前院長王金平致歉，柯事後受訪指「那個動線怎麼設計？太亂了」並要市警局寫檢討報告，但據了解，柯震怒標的有對有錯，屬下縱有千般苦，只能吞肚裡了。

柯文哲跟鴻海集團創辦人郭台銘、立法院前院長王金平的三方聚首，可謂眾所矚目且幾經波折，今早終於合體同框，讓人感覺結盟成功，推郭退出國民黨投入2020年總統大選的氣息。

此事吸引電視台、報紙、網路、廣播等媒體追蹤採訪，甚至市政（顧柯）、政治（顧王）、財經（顧郭）等路線的記者都來分工合作，加上攝影記者、SNG車上的工程人員，有此一說，今早現場共近百名記者，「媽媽咪呀，嚇～～到～～惹～～」

若加上柯、郭、王，與八二三戰友、眷屬、市府官員、軍方人員、值勤警察等，那公園入口至紀念碑約200平方公尺的空間與周邊，估計逾400人在場，不擠也難。

市府秘書處媒體事務組人員昨晚、今早兩度用line訊息，跟各大媒體統合協調由「值月台」壹電視、中央社在舞台區統一供訊，今早8點多也在現場說明王、郭、柯將陸續進場就座，然後欣賞表演、市長致詞、頒發感謝狀，而至紀念碑前、軍刀機前合影等動線與流程安排。

孰料計畫趕不上變化，3位大頭人物雖各間隔3分鐘抵達，不過，媒體朋友為訪問他們關於選總統、結盟等問題的回應，及拍攝各自與戰役老兵交流情形，尤其柯、郭、王毗鄰而坐並互動的畫面，絕對可多不可少的，攝影大哥大姊職責所在，哪裡是媒事組人員管制得了？

於是，王、郭、柯被團團圍住至少5分鐘之久，司儀喊話退出台前未果可想而知，直到警察與部分兵役局人力介入，才得清出舞台區，原規劃淨空的左右兩側與紀念碑前，只能順勢棄守了。

至於陳峻涵出人意料地於柯文哲上台要致詞之際，衝上前抗議，高喊「政治小三，說謊市長」，旋即被媒事組1名身材壯碩的男員工結合警力拉出會場，插曲過程不到1分鐘，不過這屬警方維安疏漏，恐怕難脫檢討。

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