郭柯王戰機前合照 變換隊形最後郭站中間

2019-08-23 10:08

〔記者陳昀／台北報導〕郭柯王同框成真！北市府上午舉行八二三紀念音樂饗宴，前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘先後抵達，台北市長柯文哲壓軸登場，最後3人在F-86戰機前合照，3人雖多次變換隊形，最後由郭台銘站中間，3人握手合照。

今天音樂饗宴9點開場，邀請近百位退役軍人到場共襄盛舉，王金平上午8點55分第一位抵達，並在前立委楊麗環陪同下與在場人士一一握手，郭台銘到場後，王也先起身與其握手，但並未交談；反而是國民黨籍台北市議員厲耿桂芳緊抓王金平的手，要他「千萬不要離開國民黨」。活動原本預計在柯文哲到場後直接開始，但因現場混亂，中斷10分鐘3人才坐定位。

音樂會過程中，3人在台下並肩坐著，郭坐中間，柯、王分坐兩旁，但3人都沒有交頭接耳；國民黨台北市議員吳世正則坐在正後方舉著「關公義薄雲天擣曹營、郭汪誠信至上拒柯P」，途中還有市民衝上前對柯嗆聲：「騙子市長、政治小三」。

音樂饗宴在柯文哲致詞結束後告一段落，主辦單位安排郭、柯、王3人到F-86戰機前合照，3人多次變換隊形，柯、王先後站在中間比讚，最後郭站中間，3人握手合照，合照完柯便送郭、王離開。

親王人士說，今天這場會面就像「相親」，接下來還要多次約會，才能確定誰當新郎、新娘跟媒人，但很快就會最後送入洞房。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法