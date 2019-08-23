郭柯王勝利組合？ 柯文哲：是希望的組合

2019-08-23 12:39

〔記者蔡亞樺／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平，今日選在823砲戰紀念日首度合體，震撼政壇，3人是否正式結盟，柯文哲今早受訪時強調，重點不是結盟，是有沒有符合台灣社會的需要，這只是一個開始，媒體追問郭柯王是勝利組合嗎？柯則表示，是希望的組合，他不希望是仇恨跟恐懼的競爭，而是一個希望。

今日一大早與郭王兩人合體結束，柯驅車趕往潭美國小參加雙語教材研編發表暨觀摩活動後，接受媒體聯訪，由於當日天空飄著細雨，媒體問天亮、下雨了，是否準備出兵（指參選總統）？柯文哲笑說，這個好像沒什麼關係。

媒體問郭柯王3人合體是否確定正式結盟，柯文哲表示，重點不是結盟，而是有沒有符合台灣社會的需要，這只是一個開始而已。選在台海勝利的823紀念日合體，是否代表3人未來一定要勝利，柯語帶曖昧說，他不曉得、也許時間剛好，不然也沒什麼好場所。

媒體再問3人是否定調拱郭選總統、柯進軍國會、王則負責鞏固地方派系，柯文哲仍再強調，重點不在選舉的輸贏，重點是說怎麼做可以讓台灣在可見的未來，平安度過未來比較關鍵時刻，在中美大戰，台灣還是有很多困難，因此他們希望有比較好的方式可以度過這個危險期。

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柯文哲還說，他想很久了，從1993年到現在，台灣政治主流就是藍綠，意識形態抗爭，希望有一次機會，讓國家治理變成選舉當中被討論的主題，科學、清廉、親政，不希望2020的選舉是恐懼跟仇恨的較量，是否有其他選項是希望，這他個人期望，能不能做到要努力。

媒體問是郭台銘的希望嗎，誰的希望？柯文哲表示，希望也不自己講，要透過努力，論述藥價購、團隊要組織，磨合是要做，這也不是那麼容易，他強調，台灣是不是有一次機會，逃離藍綠的意識形態泥淖。

離開前媒體包圍柯文哲追問，郭柯王3人組合是代表最強組合或者是代表什麼？柯文哲說，是希望的組合，他不希望是仇恨跟恐懼的競爭，而是一個希望。

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