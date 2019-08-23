網友喊話期待郭柯王合作 王金平回：我跟柯文哲不熟

2019-08-23 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府今（23日）舉行「八二三61週年音樂饗宴」，市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院王金平一同出席、首度同框。支持者表示希望3人有機會能更進一步合作。對此，王金平回覆：「我跟柯文哲不熟」，此番言論引起眾多網友譁然。

有支持者今天在臉書粉專「台灣公道伯王金平」最新貼文中，直呼很開心看見王金平與郭台銘以及柯文哲3人合體，還說期待3人未來能有進一步的合作。對此，王金平回覆「我跟柯文哲不熟」。這名網友也試圖緩解尷尬，圓融表示，「公道伯人緣這麼好，朋友一定很多，跟柯P不熟也是應該的啦」。

驚人之語傳開之後，引來網友紛紛前來「朝聖」，留言「我快笑死，來朝聖」、「院長讚讚」、「慧眼！」，「台灣公道伯王金平，抓到了1450啦」、「已經在line組群流傳了！」。對此，王金平還幽默留言，「欸偷截圖我有發現唷」。

看網友回應「熱絡」，王金平也終於出面解釋，「哎呀，鄉親不要這麼興奮，交朋友就是多見幾次，時間久了就會熟了！我跟郭董就是這樣才有好交情的啊！」但仍不斷有網友陸續前來「朝聖」。

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