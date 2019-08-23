年改釋憲結果出爐 親民黨團：應調整不合理條文

2019-08-23 20:11

〔記者陳昀／台北報導〕司法院大法官會議今天公布軍、公、教年金改革釋憲案，大部分解釋文合憲；立法院親民黨團總召李鴻鈞說，支持調整不合理的年改條文，尤其針對基層警、消、醫護等危勞工作者的退休條件，建議比照軍人另案處理，親民黨團將持續提案修正不合理條文，讓軍公教安心為國效力。

李鴻鈞指出，在軍人年改釋憲文中，對退伍軍人有較高的樓地板，特殊弱勢者不調降優存利息、編列預算挹注退撫基金等，這展現對退伍軍人的尊重。他說，基層警、消、醫護等危勞工作者，編制雖等同公務員，但特殊性、危險性不亞於軍事人員，大法官應比照退伍軍人另案處理？

李鴻鈞表示，面對退撫基金可能破產的壓力，確實有必要合理改革，但基金財務危機的原因包含投資績效操作不佳，政府歷年來的不足額提撥，沒有追究政府的責任，只歸咎於軍公教何其不公？若大幅調將後仍無改善基金績效，難道要再調降退休金？

李鴻鈞表示，大法官釋憲文提到，「若優存利息兩年半歸零以及所得替代率分10年調降使改革效益提前達到，則相關機關對於調降手段應適當檢討」，顯然大法官也認為急就章的改革確實需要適當調整，因此親民黨團將繼續提出更公平的修正方案。

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