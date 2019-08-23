決戰明年立委選舉 八百壯士陳抗團體定調後離場

2019-08-23 19:34

〔記者劉慶侯／台北報導〕軍公教年改釋憲案，大法官作出「部分不違憲」的模糊解釋。由「八百壯士捍衛中華協會」發起的集會遊行，昨日在司法院前觀看釋憲直播結果後，認為為悍衛軍公教權益，決戰點就在明年的立委大選，將一切法制化，要求遊行民眾未來相挺。

遊行活動是由「八百壯士捍衛中華協會」理事長吳斯懷提出申請，昨約3百多人在3點10分抵達司法院前，觀看他們自行設置的直播現場內容。當司法院秘書長李太郎講出釋憲案內容有部分違法，部分不違法時，現場遊行人士一片嘩然，但也有人認為是「小小的勝利」，各自看法不一。

吳斯懷現場表示，釋憲案內容冗長，將請法界人士細讀後再做回應；另強調，「我們爭的不是個人權益，而是中華民國憲政次序的穩定」，無論釋憲結果如何，最終都該回到立法院修法或立法，「明年立委選舉必須讓國民黨席次過半，才能戰勝民進黨的鴨霸，停止國家動盪」。

他們認為，無論釋憲的結果如何，未來最重要的就是在明年一月十一日的立委大選，要藍軍立委席位超過三分之二，才能正式針對軍公教年改問題進行立案，走上法制化。

現場隨後由國民黨立委、中華民國全國公務人員協會理事長李來希等人輪流作演講，整個過程約下午4時30分左右結束。

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