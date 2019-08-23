年改部分違憲 考試院急開記者會說明

2019-08-23 19:00

〔記者吳亮儀／台北報導〕軍、公、教3起年改釋憲案，大法官認定大部分條文皆合憲，但有部分條例違憲，考試院傍晚緊急召開記者會說明，對於司法院釋憲權表達「尊重」；需要調整的部分，考試院會在合議制的院會上討論後，請銓敘部研處，並提修正草案到立法院審議。

考試院秘書長李繼玄說，對於釋憲結果，考試院有兩點說明，第一是對釋憲結果表達尊重；第二則是會馬上針對釋憲案的實質內容，在考試院合議制院會討論，再由銓敘部研處。

至於修法何時可完成？考試院回應，因修法有一定時程和作業程序，加上年改案涉及軍、公、教三類人員，需和國防部和教育部同步處理，很難有確定的時程。

李繼玄提到，大法官釋憲中有關公務員退休後所領月退休金、或遺族所領月撫恤金、或遺族年金部分要符合憲法體系正義要求，在消費者物價指數變動累積達一定百分比時做調整，考試院會請銓敘部研議並提報考試院會盡速修訂。

銓敘部部長周弘憲說，已責成相關單位研議修訂相關條文的方向，以符合大法官釋憲意旨。

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軍公教年改釋憲案 大法官宣告「大部分合憲」

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