陳建仁：感謝大法官肯定軍公教年改的合憲與必要

2019-08-23 19:44

〔記者李欣芳／台北報導〕司法院大法官今天公布軍公教年改釋憲結果，其中除有關再任私校教職之相關規定外，其餘條文均屬合憲，擔任總統府國家年金改革委員會召集人的陳建仁副總統今天感謝大法官高度專業的解釋，肯定年金改革的合憲與必要。陳副總統期盼，在大法官作出釋憲結論後，全體國人都能珍惜得來不易的改革成果，共同攜手向前。

陳建仁在臉書表示，司法院大法官會議經過縝密的釋憲程序與憲法法庭言詞辯論後，對絕大多數年金改革的內容做出合憲的宣告，並肯認年金改革並沒有侵害被規範對象受憲法保障之財產權、生存權，也沒有違反憲法上之法律不溯及既往原則、信賴保護原則與比例原則等。他除了要代表年改會表示對釋憲結果之尊重，也對於大法官們基於權責所做的解釋，再次肯定軍公教年金改革的合憲性與必要性，表達最高的敬意與感謝。

陳建仁指出，這項憲法解釋的結論不僅代表政府推動年金制度合理化、健全化、永續化的改革方向是正確的，也代表全國所有現職或已退休的軍公教人員，再也不用擔心退撫基金即將破產的危機，大家都可以擁有穩定的退休生活保障，讓「世世代代領得到，長長久久領到老」。

陳建仁說，至於大法官認為軍公教人員退休後再任私校職務必須停止領受月退休金權利之規定，與憲法保障平等權之意旨有違，並且應從解釋公布之日起失其效力。主管機關也會配合大法官之解釋意旨，停止執行原有規定。而有關軍公教退休俸之定期調整機制與條件，及所得替代率附表之調整，我們也將依照大法官解釋之要求，進行適度的修正。

他說，要再次感謝軍公教人員對年金改革的支持與諒解，雖然在立法過程中努力透過最低生活保障等制度設計，來緩和年金改革對於退休軍公教人員的衝擊，但是多數退休人員都必須承受年金改革的陣痛，退休生活也因此必須重新規劃與安排。陳建仁說，如果沒有這些退休人員的相忍為國，共體時艱，年金改革鉅大工程就無法適時完成，也所幸有大家的共同努力，讓原本迫在眉睫、令人焦慮的年金破產問題，能夠迎刃而解。

陳建仁也感謝大多數沉默卻堅定支持年金改革的國人同胞，因為大家的智慧、愛心與包容，讓各種年金改革的意見都可以在立法過程中充分表達，也讓台灣社會可能產生的對立與衝突降到最低。在大法官對年金改革做出釋憲結論後，他也深切盼望全體國人同胞都能珍惜得來不易的改革成果，讓一切的紛爭在今天畫下休止符。從今天開始，讓全體國人並肩攜手，共同打造一個更團結、更和諧、更公義、更美好的台灣！

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