網路影片質疑國民黨「引中共入台」 吳敦義震怒指示報案

2019-08-23 21:55

〔記者施曉光／台北報導〕亞洲警察學會秘書長葉毓蘭今天中午在個人臉書發文指出，她收到友人轉來一部「內容是一篇令人毛骨悚然、仇恨動員、進行挑撥對立的文宣品！完全符合造謠、企圖影響大選、誹謗等罪名」的影片，而且友人告知是綠營新推出的2020總統、立委大選文宣影片，呼籲國民黨中央立即報案，國民黨主席吳敦義獲悉後高度重視，並感到十分氣憤，隨即指示文傳會今天傍晚到負責網路犯罪與假消息的刑事局偵九隊報案。

國民黨說，初步研究相關內容，影片疑似為綠營支持者所散佈，對這類扭曲不實的影片內容，國民黨絕不容忍，因此今日向刑事局偵九隊報案，期盼警方能比照民進黨政府近日查察所謂「假消息」的用心用力，全力偵辦找出源頭。

國民黨強調，影片內容嚴重煽動仇恨與恐怖氣氛，顯然涉及誹謗等違法之處，國民黨除了向刑事局報案，並在與律師研究後，對製作、散佈不實文宣者提告，請民眾及媒體勿再行轉載，避免觸法。

此外，國民黨還敬告民進黨蔡英文政府，千萬不要用沒有道德、沒有品味的方式汙衊國民黨，當前會引來中共侵襲台灣的是台獨主張，民進黨政府從未放棄過操弄台獨議題，處處打出恐中牌恐嚇民眾，提升兩岸敵對意識，造成兩岸關係緊張，進而影響民眾生計。

根據葉毓蘭臉書上所貼出的影片，內容一開始先以「國民黨利用買票立委過半，簽和平協議引中共入台灣」等文字指控國民黨，接著是一名女性聲音的旁白說，「現在的國民黨就如同當年的吳三桂開山海關引清兵入關，這是等同賣台，國民黨如何引中共入關，這把鑰匙就是明年總統大選和立委選舉過半，就算他們的人沒有選上總統，只要立委過半，就可以不管總統是誰，不管全台灣人民的意志，他們只要立委過半，或者傾所有國民黨，包括民眾黨合起來的立委足以過半，或靠近過半，他們就可以再收買其他的小黨，讓立委席次過半，就可以簽訂和平協議，和平協議就是國民黨引中共入關的key point，兩個關鍵，一個就是立委過半，一個就是選上總統，然後簽訂和平協議，等到那一天，全台灣人民就是入地獄的時候。」

影片內容還訴求，「所以明年重點已經不是蔡英文當選總統而已，是所有本土政黨的立委合起來都要過半，或全面性的都要達到三分之二的席次，我們才能免於被中共奴役。」

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