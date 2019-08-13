現代政治寓言？ 兒童版「和平協議」 網籲：快貼給長輩看

2019-08-13 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕網路流傳一則被喻為「和平協議兒童版」的故事，內容大意為山羊群趕走了羊群的牧羊犬，並和狼群簽署「和平協議」，結局是毫無抵禦能力的羊群，最後在沒有牧羊犬守護的情況下，全體慘遭狼群侵襲。其淺顯易懂的濃厚寓意令網友聯想到當今兩岸政治現況，更讓網友紛紛留言，「有這樣的教材，我們就會教小孩了啦」、「借分享」、「貼到長輩群組」。

根據臉書粉專「大碗媽媽」日前（11日）的貼文，「大碗媽媽」表示，「和平協議兒童版，再看不懂，媽媽也沒辦法了」。根據貼文中所轉貼自網友的照片，故事的結局是，和狼群簽署了「和平條約」的山羊群，最後在沒有牧羊犬守護的情況下，被狼群侵襲，並葬送了全體羊群的性命。

該寓言的「寫實」情節引起網友共鳴，有網友也以暗喻表示，「有些山羊想要將自己的角磨利一點，希望在野狼來的時候可以派上用場，但是卻有9.2%的山羊卻說這樣的行為是在挑釁野狼，其中還包括一隻毛皮白裡透紅的山羊」，還有網友表示，該則故事以牧羊犬作為守護「羊群」的角色，本來還以為是捍衛主權的「貓總統」。

也有網友質疑故事的合理性，表示「如果野狼一次滅了羊，隔年野狼族群也會滅絕」。對此，也有網友回應，結局應該要改成，羊群的後代會世世代代被狼群剝削，從此羊群存在的意義只剩下，被宰殺後作為肉，以供餵養貪得無饜的狼群。

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