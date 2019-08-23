蔡英文：八二三精神 就是台澎金馬是生命共同體

2019-08-23 19:46

〔記者吳正庭／金門報導〕總統蔡英文今天上午到金門太武山忠烈祠出席「823六十一週年中樞紀念儀式」，向太武山公墓公陣亡英靈上香致敬；她說，和平需要國防，政府有決心、也有信心，保護與守護台灣的民主、自由與主權。

蔡英文今天在金門太武山忠烈祠主持公祭，包括國家安全會議秘書長李大維、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍、國防部長嚴德發、陸軍司令陳寶餘、金門防衛指揮部指揮官賀政、金門縣長楊鎮浯及立法委員陳玉珍等均出席。蔡英文主祭後，轉身向一旁砲戰陣亡者的遺族表示慰問。

蔡英文說，61年前，先人不分先來後到、不分族群、不分居民，大家一起歷經了823砲戰跟試煉，共同守住中華民國台灣；沒有當年的浴血奮戰，就沒有今天自由、民主的中華民國台灣。

她說，「823精神」就是台澎金馬是生命共同體，國人團結、國家一體。現在必須守住得來不易的自由、民主的台灣跟生活方式，還有共同捍衛中華民國台灣的主權。和平是需要國防的，國際局勢瞬息萬變，我們有決心也有信心保護跟守護台灣的民主、台灣的自由與主權，同時也會對區域的和平穩定做出貢獻。

她說，相信每個人都是國軍的後盾，有了堅實的國防讓我們勇敢、自信站在民主自由的最前線。當紀念823的時候，不要忘記823的精神，要守護中華民國台灣，每一步都不會退讓。

另外，蔡英文提醒台灣的社會大眾，注意「白鹿」颱風的動態，根據氣象預報，星期六和星期日台灣各地都會受到颱風的影響，政府相關的單位已做好各項的預防跟災變準備，提醒大家注意颱風的動向，安全第一。

針對媒體詢問美國對台軍售，遭中國用「寡廉鮮恥」來講這次的軍售，蔡英文說，中國算是失言了，政府會加強自我防禦的能力，讓民主自由的生活方式可以確保，這本來就是一個正當性很高的事情，也期待「中國能夠做一個好鄰居」。

有媒體問及，正值選舉年，前總統馬英九也來金門，總統訪金是否也有選戰考量？蔡英文說，到金門是既定的行程；不過在今年1月2日以後，台灣面對的是一個新的情勢，也就是中國方面提出「一國兩制台灣方案」，強推這個方案給台灣的人民，相信所有的台灣人都覺得這不是一個可以接受的事情，我們更要團結起來，共同守護民主自由的生活方式。尤其看到現在香港人民追求自由、民主，我們更加要珍惜，團結起來守護我們的民主自由。

媒體問到，有關馬英九呼籲執政黨趕快接受九二共識的看法，蔡英文說，從來沒有排斥跟中國打交道，也很願意跟中國坐下來談。不過，現在面臨一個新的情勢，中國要把一國兩制強加在台灣人身上，台灣人的意志必須凝結起來，必須有足夠的國防來強化信心，確保台海的和平。

有關美國海軍所屬科學研究船泊靠基隆港一事，蔡英文說，這是一項與台灣大學合作的研究計畫，也是台灣與美國在科學研究領域裡的合作。

媒體詢及是否擔心因中國打壓而取消小三通？蔡英文說，小三通是她擔任陸委會主委時代就開始針對兩岸往來一個非常便利的管道，從開始到現在，小三通已經累積2000萬人次，希望更珍惜小三通對兩岸間往來的重要性，不要輕易地說要停止。

被問及中國限縮來台旅客的因應方式，蔡英文說，政府去年推出暖冬方案得到很大迴響，今年會再推出秋冬旅遊方案，希望喜歡旅遊的國人可以到台灣各處走走看看，並鼓勵消費、鼓勵旅遊。尤其是外島有加倍的補助，在地的金門縣長楊鎮浯也提出滿多的觀光措施。

媒體詢及蔡英文過去擔任總統候選人時，也曾以「國家機器」指控當時的總統，國家機器要適宜，蔡英文回應表示，國家機器確實要適宜，但當事人必須提出合理的說法及證據。當年確實有一些消息，甚至有些報導與具體的說法，讓我們覺得當時的政府必須要說清楚。我們的律師也提告了，希望透過司法釐清，所以現在希望韓國瑜市長做的也是一樣，希望他能夠提出具體的事證，以及他所謂的「合理的」、「懷疑的」具體事證，並向司法機關提出告訴，讓司法機關能夠進行調查，給社會大眾釋疑。

媒體反映有在地金門鄉親建議，將「823」比照「228」定為國定假日，蔡英文說，會研究看看。

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