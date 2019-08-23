韓國瑜倡重啟核四 蔡英文：政策不是外包就可以

2019-08-23

〔記者林惠琴、黃佩君、楊淳卉／台北報導〕高雄市長韓國瑜與國政顧問團總召張善政昨舉辦「首波國政直播開講」，表態支持重啟核四。總統蔡英文昨對此表示，政策要做功課，還要接地氣，了解真實的情況，不是外包給某個團隊就可以提出來，更何況所謂外包團隊成員都是過去執政團隊，仍留在過去的時代裡。

蔡：台灣目前不缺電 缺電是假議題

蔡總統昨出席醫師公會全聯會召開的活動，被媒體問到韓國瑜提出重啟核四的能源政策，她表示，政策要做功課，還要接地氣，這幾天的觀察看起來，新北市長侯友宜還比較接地氣，目前台灣不缺電，缺電是假議題，如果要重啟核四，必須先回答一個問題，核廢料如何處理？這是高度困難且成本非常高的問題。

經濟部昨則表示，基於五個務實考慮，經過審慎評估後，重啟核四是不可能的選項。這五個考量包括：一、原廠的專案團隊已經解散；二、設備是二十年前的設計，有些工廠已經停產、甚至破產，設備難更新；三、需要原廠評估他們是否願意承擔續建、測試、驗證跟後續的保固工作，但目前根本無法確定；四、重啟的工期跟費用高度不確定，也無法判斷民眾是否能接受；五、地方民意反彈，核廢料無法處理，也無處可放。

經濟部次長曾文生說，有關重啟核四，台電已務實做出評估，就是需要七＋Ｎ年，經濟部也已多次對外說明。而雙北兩位直轄市長也已分別用「假議題」、「廢話」來評論，經濟部實在沒有更多評論，只能再次說明。

經

濟部：核廢料國外處理後 仍得回台

對於前行政院長張善政表示「民進黨沒有處理核廢料」、「如果韓國瑜當選會把核廢料送到國外」；曾文生表示，要為張善政「喚醒記憶」，因高階核廢料送往國外處理減少容積，在二○一五年被立法院否決，當時中央是國民黨執政，國會也是國民黨多數，經濟部不能接受張前院長的錯誤指控。

曾文生也提醒，核廢料送到國外的模式，只是將高階核廢料送到法國處理減少容積，處理之後還是要送回國內；張善政不僅忽略這段，也依然未回答核廢料送回來後要放到哪裡去。

民進黨副秘書長林飛帆昨召開記者會，諷刺韓國瑜與國政顧問團，都是當年喊出六三三的「噗嚨共」團隊，這個團隊加上一顆「土豆」，也沒辦法幫韓打造好的能源政策。

立法院民進黨團幹事長管碧玲、民進黨立委葉宜津與陳亭妃昨也召開記者會，管碧玲說，她對韓國瑜國政顧問團總召張善政感到驚恐，能源政策應該具備前瞻視野，韓國瑜提出的政策內容卻「退步到被核電綁架」，原為國家資訊長的張善政則是「退步成為核電推銷長」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法