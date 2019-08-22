明年大選中國步步進逼 蔡︰做好因應之道

2019-08-22

與民進黨北市議員茶敘

〔記者陳璟民／台北報導〕蔡英文總統昨天下午與民進黨籍台北市議員在總統官邸茶敘，蔡在會中提及，明年總統與立委大選，不光是她或立委個人的選舉，而是歷史定位的一戰，中國必會步步進逼、壓迫台灣，國家領導人需要意志堅毅、抗壓性很高的人，她面對中國壓力，已經做好準備，且有因應之道。

與會人士轉述，蔡表示，台灣的選舉年，中國都會想盡辦法影響選情，這次中國暫停其人民到台灣自由行一事，也是干預台灣選舉的奧步，政府便推出擴大秋冬旅遊補助，減低對我國觀光旅遊業的衝擊。

據悉，有議員建議直轄市資深議員可列入不分區立委名單，隨即有人喊出「周柏雅」（前副議長），對此，蔡英文微笑說：「對耶，我怎麼從來沒想過，但是現在黨主席不是我。」

至於市議員高嘉瑜、許淑華獲民進黨提名參選下屆立委，有與會者透露，高嘉瑜當場表態「唯一支持小英總統」，還說會勸退台北市長柯文哲（參選總統），對此，高受訪證實前者，否認後者，說她是評估柯不會參選。

蔡的全國競選總部發言人阮昭雄說，市議會十九位民進黨籍議員全員到齊，曾任議員的立委何志偉與前議員王威中、李慶鋒、顏若芳、顏聖冠也與會，茶敘氣氛熱絡，原定一小時半，延長到近兩個半小時才結束。

媒體追問，會中是否談到怎樣因應柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平的動態？阮昭雄說，會中針對怎樣應戰國民黨總統候選人談得比較多，其他就沒有提到太多。

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