遭指一直要求馬英九更改健行行程 金防部、金門縣警局否認

2019-08-23 14:15

〔記者吳正庭／金門報導〕總統蔡英文、前總統馬英九今天在金門太武山意外「雙英會」，當時蔡英文驅車上山海印寺，馬英九帶著「大九學堂」成員健行下山，小英看到馬英九主動下車問候，雙方氣氛融洽；事後有媒體指出，金防部、金門縣警察局在之前一直透過管道，希望馬能改變原本在太武山的行程，金防部與縣警局得知嚇了一跳，澄清「怎麼會有這種事」？

太武山有大部分屬軍事管制區，也在國家公園範圍，小英總統上午在太武山忠烈祠出席「八二三61週年中樞紀念儀式」並向陣公亡將士致敬後，隨即驅車前往海印寺參拜，於半山腰遇到馬英九帶著大九學堂學生健行下山。

目擊者指出，當時小英總統主動下車向大家問候，馬英九也客氣上前相迎，大九學堂學員看到總統親切的笑容也開心起哄，小英總統向學員推薦「金門很棒哦」，並對著馬英九說「你看起很不錯」，馬也回應「祝一切順利」，雙方互動氣氛融洽。直到小英上車離去，馬英九還打趣問同學：「剛剛都沒有稱她辣台妹厚」，場面輕鬆。

針對媒體所指，金防部政戰部主任劉強華少將說，沒有要求馬辦公室改路線，原來擔心馬前總統是乘車行程，基於安全考量，透過中間管道反映，後來得知馬等是徒步健行，「那就沒有這方面的疑慮了」，主要是擔心會車的問題。

金門縣警察局長張國雄說，怎麼可能去向馬辦公室要求？對口都是蔡、馬兩邊的特勤單位，當時也是因為基於安全的考量，而出於善意的提醒，而且當兩邊都表示「順其自然」後，也就沒有再追問，不明白怎麼會有一直透過管道要求馬改變健行行程的說法。

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