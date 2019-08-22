扯蔡英文被偵監沒提告 韓市府搞烏龍

2019-08-22

〔記者蘇永耀、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜聲稱座車遭裝追蹤器一事，昨天持續讓總統府與高雄市府隔空交戰。對於總統府要求高雄市府提告，高雄市原本以二○一一年蔡英文抨擊馬政府作政治偵防時也未提告，予以反擊，不過，稍後高市府自認「疏忽」，更正說當時有其他民進黨人士幫蔡告發。

中午嗆聲 傍晚更正：當年有人告發

韓國瑜聲稱座車遭裝追蹤器卻不提告，總統府昨對此表示，無論是為了昭明社會公信，或確保韓市長合法權益、嚴查不法，尤其涉及證據的保全，韓市長都應該立即提告，由檢警等單位迅速介入偵辦，讓真相水落石出。

總統府發言人丁允恭指出，地方首長表示自己遭「國家機器」不法監控，茲事體大，不但衝擊人民對民主法治的基礎信賴，也關係到政府相關人員清譽，不能含混帶過，讓全體公務員蒙受不實汙衊，也傷害民主法治；韓市長有責任立刻檢具相關證據，正式提出告訴，若不提告，則真相難以釐清。

總統府再籲提告 避免證據造假疑慮

丁允恭也說，韓市長應該馬上提告，因事涉證據保全問題，如果日程延宕，證據恐有流失造假的疑慮。

韓國瑜本人昨天上午受訪時，對於是否提告一事，僅簡短回應：「聲明過了」。高雄市新聞局中午則發表聲明回應總統府說，二○一一年蔡總統以在野黨主席身分，公開抨擊馬政府作政治偵防時，是否也曾提告？答案當然是沒有，運用國家機器所進行的監控，提告又有什麼用呢？高市府呼籲蔡總統應主動宣示下令，不讓國安情治單位介入選舉情蒐監控相關人，而不該說一套做一套，逼著韓自己去作無謂提告。

丁允恭則表示，追蹤器案件是韓國瑜主動提出，與當年蔡總統對相關案件的被動回應是完全不一樣的兩件事。

而對於自己昨天中午的聲明，高雄市新聞局長王淺秋傍晚更正指出，「這點是我們疏忽，沒有查到後來情況」，蔡總統沒有提告，而是由其他民進黨人士幫她告發，但告發這件事是任何民眾都可以做，也沒提出證據。

王淺秋補充說，告發結果，案經特偵組調查認為查無犯罪實據，予以簽結。

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