郭台銘重申捍衛中華民國決心 幕僚：郭柯王發揮力量也是台灣第三條路

2019-08-23 11:20

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平三人今日在「八二三61週年音樂饗宴」連袂公開亮相。郭台銘僅在上車前說一句：「捍衛中華民國的決心永不改變！」而幕僚之後表示：「與柯王結盟，如果三人都發揮力量，這股力量讓台灣會有第三條路可以走。」

今日郭柯王三人首度同台，媒體擠爆現場，導致今天的音樂會延後十分鐘才開始，全程郭台銘微笑面對群眾，在會後也與柯文哲、王金平一起接受民眾握手、合影，但隨即離開現場，僅在上車前表示：「捍衛中華民國的決心永不改變！」

會後由幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜出面受訪，媒體詢問，傳出郭台銘負責選總統、王金平負責陸戰、柯文哲進立法院的分工合作方式，蔡沁瑜回應：這可以從三人各自所長分析：「郭董帶領鴻海40幾年，能力獲國際認證，在科技財經界表現獲認可，他也希望貢獻自己的經驗，王金平在政界有資歷，柯文哲在行政效率處理很好，如果三人都發揮力量，這股力量讓台灣會有第三條路可以走。」

被詢問是否結盟，蔡沁瑜說，三人沒有談到分配這個情況，而且好朋友見面不需要敲鑼打鼓，要談共同話題是可以話家常、聊台灣未來，在這些議題都能攜手，「結盟」這兩個字對三個人來說，是多餘的。

蔡沁瑜說，就她觀察，郭台銘看起來在閉關，其實忙的事非常多，他也關心中美貿易、台海穩定、反送中、日韓貿易戰，他每天都在汲取意見，和科技界、知識界、財經界交換意見，希望找到解決良方，對人民生活有所改善，現階段總統候選人若能讓台灣人民生活越來越好，郭董有名有利的情況下，他可以好好去過退休生活了。郭台銘還在思考什麼對台灣人民是最好的方式。

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