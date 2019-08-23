郭柯王同框沒談選舉 吳敦義：3人非常有智慧

2019-08-23 10:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對郭、王、柯今天首度同框，國民黨主席吳敦義今天上午受訪時評論，三人今天沒有談政治，也不談選舉，都是非常有智慧的人，對於外傳郭台銘希望向黨中央報備參選，吳敦義反問媒體，單一選區的總統選舉，國民黨已經有提名人了，「你覺得還再報備，這不是傷腦筋嗎？」至於媒體追問，如果郭台銘脫黨參選呢？吳敦義說，「那更傷腦筋」。

在聽到媒體詢問郭台銘傳想報備參選一事，吳敦義最初的反應是，「喔！這個就要傷腦筋啦！因為本黨已經提名人了，只有單獨一個，選總統只有一個能夠當選」，他強調，只有多席次選舉才有報備情形，「可是如果單一選區，說又提名了韓國瑜同志競選總統，那又報備核准，我覺得要傷腦筋一下。」

媒體追問，報備有可能嗎？吳敦義則說，「你不要問我這麼難的問題。」

媒體繼續追問，是否報備參選一事不能說死？吳敦義又說，「到目前為止，單一選區或只有單獨選舉的總統，已經有提名人了，你覺得還再報備，這不是傷腦筋嗎？」

對於郭、柯、王三人同框，吳敦義表示，他們今天沒有談政治，也不談選舉，「我覺得他們是很有智慧的人」，因為在八二三這一天，全國百姓最希望不要有「砲戰」，兩岸和平穩定發展，「所以他們三位我很欽佩，都沒有講到一句選舉的話，也沒講到一句不和平的話」，而且現在還有颱風要來，想到防颱救災、氣象預報、保家衛國的人都要防颱，「大家要同心協力，一方面防範颱風對台灣的傷害，也確保八二三砲戰永遠不要發生，兩岸和平穩定發展，這是我的祝福與期待」，他並強調，國民黨在九三軍人節也會向軍人表達最高的敬意。

媒體詢問，何時要找郭台銘談一談？吳敦義說，適當時間總是要談，幾週前他已請國民黨副主席郝龍斌與郭台銘溝通，郭稱時間可能要稍微晚一些，他覺得緩一緩也好，因為總要長期思考，做決定必須慎思熟慮，太倉促，時機也未必成熟，他請郝繼續與郭聯繫。

吳敦義還說，大家都是朋友，包括王金平也是，至於柯文哲，他身為台北市民，五十年前還是採訪台北市議會的記者，四十幾年前還當選台北市議員，「所以都是同胞，都是好朋友，像他們這三位今天雖然同框，但並沒有表達要競選。」

有關新北市長侯友宜不接任韓國瑜新北市聯合競選總部主委一事，吳敦義說，當事人韓國瑜都已經表達尊重，他當然也尊重，「我怎麼會有不尊重的情形」。

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