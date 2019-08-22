聯大推案持續淡化政治性 盼爭取更多國際支持

2019-08-22 14:39

〔記者呂伊萱／台北報導〕第74屆聯合國（UN）大會將於9月17日開幕，據悉，我國今年將延續「務實、專業、有貢獻」原則推案，官方活動以台灣參與和貢獻實現「永續發展目標（SDGs）」為主軸，淡化政治性，希望繼續爭取更多國際支持。

外交部今將舉行記者會，說明今年政府推動參與聯合國大會的規劃。

我國推動參與聯合國事務超過25年，據悉今年將維持展現「台灣是可負責、肯貢獻夥伴」路線。涉外人士說，今年3大訴求為應解決台灣被排除在UN之外、台灣人與媒體參訪或採訪UN被拒等問題，以及應確保台灣有權參與貢獻「永續發展目標（SDGs）」。

涉外人士並指出，我方已啟動洽請友邦在大會中為我發言，也會聯名或個別致函秘書長為我發聲；外交部長吳釗燮規劃投書國際媒體，呼籲聯合國以包容性接納參與。外交部也將公開多語言文宣短片，推廣台灣在世界中的貢獻，多元爭取國際支持。

具體而言，本屆聯大總辯論主題為「激勵多邊努力消除貧困、促進優質教育、氣候行動及包容性」，據了解，我駐紐約辦事處也將在聯大期間先後辦理「氣候變遷援外論壇」、「全民健保研討會」、「SDGs國際研討會及歡迎酒會」與「落實SDGs創新方案青年對話論壇」等活動。

至於我國官方活動主軸淡化政治訴求、扣緊「永續發展目標」相關專業議題的作法，涉外人士說，推動訴求需要時間累積動能，且「不能一廂情願」，同時也希望國際友人與台灣交流、為台灣表達支持時，不會感到為難。因此我方策略是從專業議題切入，並且強調可貢獻之處，以爭取更多國際支持，此作法數年來也已見成效。

民間團體與紐約僑界也將籌畫台灣入聯宣達活動、遊行與「台灣珍珠奶茶節」等活動。

此外，香港「反送中」抗爭延燒，可能擴大到聯合國大會場域。知情人士說，台灣堅定支持香港爭取民主自由，不過就聯大而言，政府推案考量多面、主要將扣合會議主軸，不會觸及香港議題，而會選擇合適場域繼續表達支持。

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