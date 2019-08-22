補中客缺額 北市建議開放中東免簽 蘇揆指示「審慎評估」

2019-08-22 12:41

〔記者李欣芳／台北報導〕中國自8月起停止中國觀光客來台自由行，台灣不少縣市受到觀光客源的衝擊，台北市副市長鄧家基今天列席行政院院會時建議行政院進一步擴大對東協國家的免簽，以及開放對中東國家卡達、阿拉伯聯合大公國等國的免簽，主持院會的行政院長蘇貞昌裁示說，因事涉國家安全與觀光整體發展，請外交部會同交通部及國安有關機關審慎評估，積極處理，以有效控管風險，爭取國家最大利益。

蘇貞昌表示，交通部在今年8月1日的院會提出「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」報告時，已清楚說明，從整個觀光市場來看，過去陸客占來台觀光客比率曾達40%，過度依賴單一客源的觀光結構有其風險，因此，這3年多來，政府致力輔導觀光產業轉型、擴大國內旅遊市場、開拓多元國際市場，儘管中國從2016年6月後，已經幾度就來臺人數進行政策調控，但整體國際觀光客反而持續增加。

蘇貞昌指出，近3年，中國以外的國際旅客已增加到837萬人次，足足增加120萬人次。所以，我們要勇敢迎向全世界、積極向各國招手的觀光政策，不要過度依賴或懼怕陸客的市場客源波動，就可以讓來台旅客穩健的逐年成長。

鄧家基在行政院院會表示，建議交通部「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」方案，將原有經費部分移作國際旅客補助使用，同時基於中東國家卡達、阿拉伯聯合大公國有較多的高消費族群，建議我政府開放對中東國家的免簽，蘇揆則做以上表示。

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