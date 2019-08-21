中客團價位殺到見骨 旅行業嘆：4年前就幹不下去了

2019-08-21 20:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕專營一條龍式中客團旅遊業的寶得利集團前日起預告開始放無薪假，表示是受到此波中客縮減潮影響。不過，2016年下半年中國政府大規模限制旅客來台，當時不少購物店、旅行社爆發倒閉潮，但也有旅遊業者默默轉型成功。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，2016年中客不來之後，創新旅行社尋求轉型，開發東南亞市場，例如前2年接待印度富豪來台包下君悅酒店辦生日趴，今年12月也成功說服長青盃桌球錦標賽馬來西亞的主辦人，來台舉辦比賽。東南亞業績從無到現在佔比1成；以今年7月以前來說，入境市場仍以中國為主，光是7月就接待超過400人的交流團。

大都會旅行社董事長特助林泰宇表示，2015年以前中客的業務量佔6成，但當時中國入境市場早就幹不下去了，團費價格殺到見骨，根本毫無利潤可言，當時交通部觀光局規定中客每人每晚團費要60美元，但業界做的都是10美元、甚至0元。此外，林泰宇2014年也觀察到，當時中國與日本發生釣魚台事件，拿觀光客當籌碼，日本街頭瞬間一個中客也沒有，讓他決定分散風險。

林泰宇說，當時韓國是僅次於中國、港澳的第3大入境市場，且2010年以後韓國來台人數逐年成長，讓他決定將主力放在韓國市場，去年旅行社業務有5成比例為港澳、日韓等市場，中國市場已降至2成5，預估今年只會剩1成5。

面對中國這一波波限制措施，林泰宇直言，自己一點也不擔心，因為路是自己走出來的，有人整天喊觀光業很難賺，但賺錢的人是很多，不是一定就要經營中客市場，且中客市場也沒有外界所說的那麼好賺。

旅行商業公會全聯會政策顧問高洺塗分析，今年底前會陸續出現骨牌效應，寶得利絕非單一案例，中國旅客佔台灣入境市場總營收的4成，中客團來台8天7夜，東南亞團只來5天4夜，消費力薄弱，團費更殺到見骨，就算業者想轉型也難生存，建議比照過去中客團在團費、餐費訂定標準。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法