扁政府曾開放中客第三地來台 1年最多曾逾9萬人

2019-08-07 20:00

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國下令限縮來台旅遊，交通部長林佳龍今天拋出中客經第三地來台免簽想法，預計本週將與陸委會、外交部、國安局等單會開會研議。其實，民國97年開放中客來台觀光前，扁政府時期也曾透過第三地來台旅遊方式吸引中客來台；據移民署統計，91年透過第三地來台中客人數僅2151人，隨後逐年增加，94年增加至5萬4162人，96年達到8萬1904人。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，現行中國旅客來台須擁有雙證制，旅客須有中國的大陸居民往來台灣通行證，俗稱大通證，也要有台灣的「入台證」（中華民國台灣地區入出境許可證）才能來台觀光；早年扁政府時期針對中國旅客來台，採用第三地入境來台免簽，也就是去過歐、美、日的中客，只要從港澳、泰國等第三地就能來台旅遊，之後再從第三地回到中國。

李奇嶽認為，現在是非常時期，交通部採用這種方式等於是相當靈活地開了一個口子，做了一件對的事，因為這些去過日本、歐、美的中客也具有相當消費能力，有一定效果，但他建議採用落地簽，不要在護照上蓋章比較好。

據移民署歷史資料統計，91年開放中客來台觀光人數達2151人、92年達1萬2768人、93年達1萬9212人、94年達5萬4162人、95年達9萬8545人、96年增加至8萬1904人。

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