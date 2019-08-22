韓自稱被裝追蹤器 林右昌：行得正坐得直就不怕監控

2019-08-22 11:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前自爆座車可能被裝了追蹤器，還說「國家機器動得厲害」，基隆市長林右昌今天上電台專訪被問到對這件事的看法時表示，蔡英文總統和民進黨都不會幹這種事，威權時代才會有，現在科技這麼發達，根本不用裝什麼GPS，「自己行得正坐得直，一點都不用擔心被人監控的問題。」

主持人也問林右昌對韓國瑜平日當市長，假日選總統的看法，林右昌說，縣市長有太多市政的工作，一定要親力親為，才能看到政績，一心無法二用，「縣市長做好再去想別的，市政問題真的很複雜。」他365天全年無休，沒有假日，最晚凌晨2點30分才離開辦公室，一天當三天用，拚了命在幹。

對於批公文的問題，林右昌說，他一個星期批300件，一天約60件，每一份都自己簽名，沒有蓋過章，他強調，做一個市長要領導、要給方向，要協調，否則推來推去，要有明快的裁示和決定，把政策的責任扛起來，下面才會知道怎麼做，批公文是最簡單的。

韓國瑜能源政策說有條件同意重啟核四，新北市長侯友宜認為是假議題，對此，林右昌也說，核四已經封存，燃料棒送出國外，他同意侯友宜重啟核四是假議題的看法。

林右昌說，他和侯友宜雖然是不同政黨，但上任後還不錯，兩座城市有實質的合作，他覺得台灣有一個蠻嚴重的問題，北北基宜桃是共同生活圈要整體規劃，才是最省資源的，但通常很難，每個縣市長有自己的想法，談合作多僅僅於紙上。

談到曾代理民進黨黨主席的心境，林右昌表示，民進黨目前在穩定恢復中，當時他會接代理黨主席，是因為自己的個性是「哪裡困難哪裡去，大家覺得需要我，我就扛起代理黨主席的位置」，當時沒有人要去接，桃園市長鄭文燦有他的困難，他就義無反顧扛下來，而大家看得起他，對他也是一種肯定，他直言，那段時間還滿欣慰的，至少讓天翻地覆的階段安全度過了，讓新的黨主席接棒，沒有辜負大家的期望。

另外，最近林右昌媲美男星的年輕舊照被貼到臉書上，引發熱烈討論，林右昌被問到減肥問題時說，他已經在吃減肥餐了，3個月後再來上節目，主持人開玩笑要拿他和現在的王力宏比。

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