郭、柯8/23將相會！郭台銘：盼各界銘記823歷史

2019-08-21 21:22

〔記者陳柔蓁／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘終於要和台北市長柯文哲同台；郭台銘將應台北市政府邀請，參加本週五（8/23）上午舉行之「八二三61週年音樂饗宴」，外界關注郭與台北市長柯文哲的互動。

郭辦表示，郭台銘感念先賢先烈保衛台灣犧牲與奉獻的精神，已應允台北市政府的邀請，參加本週五（8/23）上午舉行之「八二三61週年音樂饗宴」，郭台銘昐響應紀念此一捍衛中華民國重要戰役，呼籲各界銘記這段歷史，並共同緬懷八二三砲戰國軍奮戰的無畏精神，向參戰官兵與遺族致敬。

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