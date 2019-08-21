六都以外最大縣竟無交通專責單位 民代批太扯

2019-08-21 14:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕扯！人正在英國考察交通建設的彰化縣長王惠美，南彰蓋輕軌捷運是主要政見，但時代力量縣議員吳韋達今天召開記者會強烈砲轟，彰化縣政府沒有交通專責局處，交通業務由工務處代打，全台各縣市交通組織架構，連中段班的邊都沾不上，排在後段班，更勁爆的是，議員挖出1張舊公文，發現王惠美擔任議員時，也連署要求縣府成立交通局，如今議會舊案重提卻狠狠被打槍，王惠美打臉自己，令人匪夷所思。

吳韋達說，議會要求成立交通局已談了近20年，不分藍綠、不分政黨都提議過，尤其2003年翁金珠縣長時代，第15屆縣議會建請成立交通局，當時擔任縣議員的王惠美也是連署人之一，經過16年，王惠美從支持變成反對，態度大轉變，今年6月定期會他和藍綠議員一同推動「增設或改建交通旅遊局」之提案，得到回覆卻僅是將原本的工務處底下增設「交通管理科」，與原先組織之「運輸管理科」疊床架屋，毫無意義。

吳韋達舉例王惠美競選交通政見很多，又以南彰蓋輕軌捷運為代表，還有台中捷運綠線延伸彰化、彰化市鐵路高架化，以及未來期待規劃興建的彰化市鹿港鎮輕軌連結。

他說，如此繁重交通業務，目前僅由工務處運輸管理科主導，9人只有科長1人是出身交通運輸本科，其他為土木工程背景，用土木工程的視角，掌控交通運輸的工程與管理，難免跳脫不了純工程的舊思維。

全台22縣市交通業務組織架構，包含6都和新竹市等共9個縣市設有交通局、基隆市、新竹縣等8個縣市設置交通旅遊局處，目前就彰化縣等5個縣市無專責交通單位，彰化縣是六都以外人口最多的縣，以資優班、中段班區隔，「彰化縣排在全台後段班！」

記者會上眾人大聲疾呼「彰化沒有交通局難道捷運是騙局！」口號，要求王惠美不要再迴避，更不要便宜行事，只用增科敷衍議員提案，掩蓋自己態度前後不一的作為，讓人無法接受。

吳韋達要求考察團回國後，15天內縣長、工務處應向縣民公布在英國的交通考察報告，包括英國交通的特長以及彰化可仿效之處。

對此，縣府工務處表示，縣府工務處下設運輸管理科，執掌全縣軌道運輸、公共運輸、停車管理及交通路網先期規劃等業務，歷年來爭取多項交通建設並逐步推動本縣交通創新作為，雖無交通之名稱，實際作為較其他非6都縣市辦理之交通業務量更龐雜，更於2017年獲交通部公共運輸獎非6都第2名，推動交通成績亮眼。

工務處指出，目前工務處編制員額雖以「土木職系」居多，但因大學土木工程相關系統已涵蓋交通工程基礎知識，包含軌道運輸學、運輸管理學及交通工程等，同仁均曾歷練相關交通單位，如公路總局、台鐵局、民航局、鐵道局等學經歷豐富，深具交通業務的專業能力。

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