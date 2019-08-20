罕見！比總統猛 王惠美出國考察跳過「化妝師」

2019-08-20 19:25

〔記者張聰秋／彰化報導〕史上罕見！一般縣市地方首長出國考察，甚至總統出訪，行程都會帶視為首長「化妝師」的新聞官員隨行，但是，因暴雨成災仍執意出國的彰化縣長王惠美，上任8個多月來第1次出國，竟然破天荒沒有新聞處人員隨行，跳過新聞官、自己帶隊出國，有民眾說，未免太猛了吧！

民眾看法兩極，有人覺得少帶人減少公務支出，應該是為了省錢考量吧！但也有民眾不以為然，質疑真要省錢就不要出國，既然要出國也以彰化縣政府官方名義出訪，就該尊重文官體系編制，各個編制各有其專職和存在價值，出訪用公費就應讓縣民了解出訪成效，漏了負責新聞行銷的專業人員，很不恰當。

因出訪行程沒帶新聞官，人在英國考察的王惠美索性自己上臉書，報告考察現況和心得，網友從臉書觀察出國動態，按讚加油聲浪和酸民狂酸揶揄內容都有，有網友說「不是說縣府沒錢嗎」、「當縣長真好，有錢出國爽哈哈」。也有網友期盼帶回好的經驗建設新彰化！還有網友說「有惠美～彰化越來越美」。

王惠美已在臉書貼了2則英國考察情況，不過，不少民眾表示，一縣大家長出訪最好還是要有專業人員隨行，彼此各司其職，共同打團體戰，才不至於貽笑大方。還有民眾說，又不是自助行也不是私人參訪，漏了新聞官，做事不夠磊落，感覺怕事件曝光。

對此，代理縣長的副縣長洪榮章表示，名單是縣長決定，因經費不足，無法做到面面俱到，縣長為了省錢捨商務艙改坐經濟艙，省下搭機費用剛好可多帶秘書隨行，這次出國行程好不容易才聯絡到英國官方代表，講好行程不宜貿然取消，失信反而失禮。

縣府新聞處表示，縣長做事務實，一切以經費支出為首要考量，出國經費由隨行局處室文化局、工務處、經綠處自己找經費，新聞處沒有編列這筆出國經費，處本身經費相當拮据，沒有相關科目經費可以勻支，因而無法派員跟隊記錄、拍照、攝影。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法