蔡英文：不會挑釁中國 但堅定捍衛國家主權

2019-08-21 11:34

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見「凱達格蘭論壇：2019亞太安全對話與會外賓」時表示，面對中國，台灣不挑釁，但是堅定捍衛國家的主權跟人民的權利。台灣有意願也有能力，跟印太各國加強合作，為區域的和平及穩定做出更多貢獻。

總統致詞時表示，很高興看到今年「凱達格蘭論壇-亞太安全對話」在昨天圓滿落幕。透過這場論壇，讓我們能夠針對當前區域海事安全等議題充分交換意見，她要再次感謝大家分享寶貴的意見。

總統說，近年來，印太區域的情勢快速變化，讓區域的未來充滿了不確定性。如何維持區域和平、穩定、以及繁榮，是印太地區各國共同面臨的挑戰，也是我們共同的責任。

總統強調，台灣是印太地區負責任的一員，也是區域內的自由民主國家。我們的地緣戰略地位非常重要，也堅持區域的民主、繁榮、以及集體安全等價值。臺灣有意願也有能力，跟印太各國加強合作，為區域的和平及穩定做出更多貢獻。

總統進一步說明，政府這3年所推動的「新南向政策」，也跟許多國家的印太戰略相輔相成。透過「新南向政策」，我們全面提升了跟東協、南亞國家、澳洲、以及紐西蘭的全方位關係，並且一起來維護區域的和平、穩定跟繁榮 。

總統指出，她上任以來也致力於維持兩岸的現狀，「面對中國，台灣不挑釁，但是我們也堅定捍衛國家的主權跟人民的權利」。中國在國際上打壓臺灣的作為，並不利於兩岸關係的良性發展，片面破壞臺海現狀的做法，也嚴重影響印太區域的和平及穩定。

總統說，台灣雖然面臨許多挑戰，但是我們會繼續作為印太區域民主的堡壘，她也相信全世界理念相同的國家會跟我們並肩合作，共同捍衛區域內自由、民主及人權等普世價值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法