台灣空防升級！美同意售新戰機 國防部：1個月後生效

2019-08-21 08:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國務院今天宣布，批准軍售台灣66架F-16戰機，國防部隨即發布新聞稿指出，有關「F-16 V （BLK70）型戰機」80億美元的對台軍售案，已獲得美方通知同意供售。美國政府於美東時間8月20日完成「知會國會」程序，並公布在安合局（DSCA）網站上，可望在1個月後生效。

美國國防部旗下負責軍售業務的國防安全合作局（DSCA）今天公告，國務院已經批准對台灣出售66架F-16C / D Block 70戰機，以及相關設備和支援，估計費用為80億美元，且行政部門已經正式通知國會。

國防部指出，這次美方基於「台灣關係法」與「六項保證」，同意供售新式戰機，係國軍爭取多年之重要防衛武器裝備，獲得後可強化我國空防戰力，守護台海領空，國防部感謝美方軍售決定。

國防部進一步表示，空軍在獲得發價書草案，併確定採購金額後，以立法院審議通過之特別預算額度為上限，與美方共同研商採購項量、期程、金額等細節，再行簽署發價書。

針對這次對台軍售案，國防部強調，充分展現美國對台灣國防安全的重視，有助於共同守護台海安全及印太區域和平穩定。

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