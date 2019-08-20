韓聲明感謝美軍售F-16V 蔡總統：不知道他用什麼身分發聲明

2019-08-20 10:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國批准售台F-16V戰機，高雄市長韓國瑜昨發表中英文聲明向美方致謝。蔡總統今天回應此事表示，她不清楚韓市長是用什麼身份發聲明，歷來有軍購案國民黨都冷嘲熱諷，這次也樂見至少國民黨候選人採取正面態度看待，因為正當防衛的軍事強化和努力，本來就是一個國家該做的事情。

美國總統川普18日親口證實已批准售台F-16V戰機，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨（19）透過競選總部中英文聲明指出，建構新一代戰力有其必要性及急迫性，他要向美方致謝，並強調「國政顧問團」的國防小組成員，即將開展對美溝通相關工作。

對於韓國瑜感謝美國軍售，蔡總統今天出席「凱達格蘭論壇」時接受媒體訪問，媒體問及，有人認為韓是割稻尾，總統如何看？

蔡總統回答說，「我不清楚韓市長是用什麼身份發聲明，歷來有軍購案國民黨都冷嘲熱諷，這次軍購案對軍事防衛能量、尤其是空防非常重要，我們也樂見至少國民黨候選人採取正面態度看這件事情，因為屬於正當防衛的軍事強化、努力，本來就是一個國家該做的事情」。

媒體也追問，韓國瑜聲明的中英文版有落差，英文有「實力帶來和平」相關內容，中文則無？蔡總統幽默回應說，「他的英文版不是我們常常說的話媽？不過中文版這部分要請韓市長自己解釋」。

對於美國軍售台灣又引來中國外交部跳腳，要求美方立即取消該項軍售，更威脅「否則將採取必要措施」。面對中國怒氣，蔡總統則說，這是美國依照「台灣關係法」協助台灣有足夠自衛能力，按照美國長久以來的決策所做，而我們防衛自己國家，本來就是自己的權利，希望中國尊重。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法