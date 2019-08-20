兒子同在國安局服務 邱國正：絕無透過關說

2019-08-20 23:27

〔中央社〕國安局長邱國正今天針對有匿名文章指他接任是為照顧同在國安局服務的兒子邱晃年表示，大家都在盯著他看，哪有能耐特別照顧邱晃年，兒子進國安局，也絕對沒有透過關說。

國家安全局人員涉嫌利用總統蔡英文出訪勤務走私菸品，前國家安全局長彭勝竹請辭獲准，由邱國正接任局長著手調查、整頓。邱國正日前表示，保證全案未釐清前調查不會終止，究責層級也沒有上限，「我會下重手」，相關主管、人員起碼記過以上，涉案者並調離現職。

近期有一封署名為「受牽連處分之國安軍官」的文章在網路上流傳，文章指出，邱國正會接任國安局長的真正原因是兒子邱晃年也在國安局擔任上尉軍官。並指出，邱晃年得以進入國安局，還是邱國正親自關說當時的國安局長李翔宙。

對此，邱國正今天晚上接受中央社記者採訪時，鄭重澄清絕對沒有透過關說讓邱晃年進入國安局，邱晃年調到國安局，一切符合規定。且他到任後，也立即詢問相關部門，針對有親人在同一單位服務要如何規避，政風處指出，以後有關邱晃年的案子、人事、獎金，他都要迴避。

邱國正指出，他跟邱晃年平時上班時間根本就碰不到面，兩個人的辦公地點根本不一樣，在家也從不談論公務，甚至連邱晃年升上尉都不知道。

邱國正說，現在國安局裡面所有的同仁都在盯著他看，他有什麼能耐去特別照顧邱晃年一個人。且文章指他透過關說李翔宙讓邱晃年調到國安局，但他跟李翔宙不熟，也未向李提過邱晃年在軍中服務，現在竟有人把事情混為一談，真的很莫名其妙，讓他心裡很感慨，也對邱晃年、李翔宙等人感到抱歉。

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