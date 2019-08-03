最大戶訂1037條菸 來自永和警衛室

2019-08-03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國安局長邱國正昨就特勤人員涉嫌私菸案召開記者會，並公布國安局調查及檢討報告。根據報告，國安單位目前涉及私菸案者共七十六人，共採購七九七七條私菸，其中最大戶是一名警衛室少校侍衛官，一人訂購一○三七條菸。

國安局政風處長劉異海雖未明言該名訂購一○三七條菸的少校侍衛官所屬單位，但經比對，該員可能來自總統「永和警衛室」。

國安局公布的統計資料顯示，國安局、總統府侍衛室、憲兵警衛大隊等維安單位，七十六名涉案人共訂購七九七七條私菸，其中隸屬國安局編制者為廿五人，訂購二六二五條菸；總統府侍衛室四十九人涉案，共訂購四九○二條；憲兵警衛大隊兩人涉案，共訂購四五○條。

是否有累犯 待檢偵查認定

報告也揭露，一名副總統「平安警衛室」的涉案者訂購了二五○條。總統府發言人張惇涵表示，平安警衛室直屬國安局特勤中心管理，經查僅有一名人員向吳宗憲訂購，後續將由國安局依涉案情節懲處。另經清查，副總統辦公室無人涉入此案。

國安局表示，這份統計數據是透過國安局「自檢表」以及安全官訪談清查統計而來；至於在押禁見的吳宗憲、張恒嘉，其訂購數量尚待檢調釐清。

國安局公布的國安局、侍衛室及憲兵警衛大隊等三單位訂購數量，和先前總統府公布的結果相比，唯一差別是侍衛室購菸數量，總統府公布的是四九九九條，國安局公布的則是四九○二條。

對於此案是否有「累犯」？劉異海指出，這部分查緝工作，有賴檢方後續偵查認定與判斷；邱國正則表示，「我目前只針對眼前問題解決」。

而國安局內部調查的涉案人「訂購目的」，為包含贈與親友的「自用」、「代購」以及「部分自用部分代購」三類型，沒有外界質疑的「轉售」，媒體問邱國正是否相信？邱國正說，他沒有任何揣測和相信的問題，他認為重點在於明知行之有年的攜帶私菸作為不對，國安人員的認知卻不是如此，他無法接受。

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