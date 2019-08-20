印度前駐中國大使：強烈支持印度與台灣簽FTA

2019-08-20 18:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕印度前駐中國大使班浩然（Gautam Bambawale）今天表示，印度與台灣擁有民主、法治、維護個人自由等共享價值觀，他更強烈支持印度與台灣儘快推動簽署自由貿易協定，他也要向台灣政府和社會傳達訊息：「印度樂願與台灣提升更上層樓的夥伴關係。」

班浩然今天出席「凱達格蘭論壇：2019亞太安全對話」，在第四場次的短講中提出，印度的東向政策與台灣的新南向政策能發揮很好的加乘作用，使雙方進而獲益，而他個人希望雙方能夠迅速推動簽署印度與台灣間的自貿協定。

班浩然也說明印度在印太區域的戰略立場。首先，他強調，印度支持自由航行和飛越自由，支持暢通無阻的商業營運，以及技術和資本的自由流動。班浩然接著說，這些概念應受到規則的普遍保護，且這種規則制定必須具有包容性，不論大小、涵蓋所有人。

班浩然同時強調，印度相信，一旦一方表示遵守國際承諾，就應該持守，並遵循國際法途徑，和平解決爭端，這是所有成員國家的基本原則。班浩然說，從印度積極參與四方安全對話（QSD）就可見得，「印度願意與合作夥伴一同捍衛和促進這些原則」。

班浩然並談到「價值觀」的重要，他說，在今天早些時候，論壇中有人談到「價值觀」，根據他的觀察，印度和台灣關係越趨緊密，正是民主、法治、維護個人自由等共同價值，這也使得雙方的貿易投資和其他關係發展密切。

班浩然說，共同的價值觀「真的讓我們更加靠近，他也要藉此機會向台灣政府和台灣人民社會傳達積極訊息：「印度樂願與台灣提升更上層樓的夥伴關係」。

班浩然於1984年進入印度外交系統，曾擔任東亞司中國、日本事務的聯合秘書，是印度外交系統中少數的「中國通」，在中印洞朗地區2017年發生對峙後出任駐中國大使至2018年12月。

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