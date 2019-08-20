蔡總統護民主再提香港：民主與獨裁勢不兩立

2019-08-20 11:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕關注亞太安全的「凱達格蘭論壇」今在台北登場，總統出席致詞時再次提到香港局勢說，「香港已經完全證實民主與獨裁勢不兩立」；蔡總統重申，台灣堅拒恐嚇，且會繼續擁護印太地區的自由、民主和人權價值，呼籲世界各地民主團結面對挑戰。

外交部委託遠景基金會舉辦的「凱達格蘭論壇」今天登場，蔡總統出席致詞。蔡總統說，這個區域的政治、軍事及經濟情勢瞬息萬變，去年談到的朝鮮半島去核化，至今協商依然懸宕未決，過去一年以來，美中貿易戰更不斷攪擾全球供應鏈，使各國重新思考經貿策略，然而總統強調，儘管遭受這些衝擊，台灣經濟依然蓬勃發展，今年再次展現穩定成長，「我們藉由新南向政策分散風險，發展永續性、更強勁的貿易連結，有助於維護區域穩定」。

蔡總統接著提到，不單是經貿領域的衝擊，海洋軍事擴張也威脅印太穩定，許多國家尤其關切中國在南海的行動，「中國對這些爭議海域態度越來越強勢，除了聲索爭議島礁，並興建人工島嶼作為軍事設施基地」。

蔡總統指出，威權國家除了操弄傳統軍事威脅，還嘗試利用民主國家的自由、多元和開放，干預內政、或試圖左右其外交決策。而有鑑於這些全球自由所遭遇的嚴峻挑戰，蔡總統強調，「台灣作為民主堡壘的區域地緣戰略重要性，遠勝以往任何時期」。

蔡總統說，中國拒絕放棄對台使用武力，並且不斷企圖將「一國兩制」模式強加於台灣，但她要非常明確地告訴各位：「香港已經完全證實民主與獨裁勢不兩立」；蔡總統重申，台灣堅拒恐嚇，且會繼續擁護印太地區的自由、民主和人權價值。

蔡總統也說明台灣的區域貢獻，例如成立海洋委員會促進國際合作及海洋資源的永續發展，和太平洋友邦簽署海巡合作協定強化執法、海洋研究及人道救援合作，台美全球合作暨訓練架構（GCTF）也成為平台，讓區域內各國建立合作網絡，共同因應假訊息、婦女賦權及公共衛生等議題。 蔡總統也向在座聽眾說，盼望更多區域夥伴加入，一起分享經驗，共同探索解決方案。

回到論壇主軸「海權擴張」，蔡總統說，這區域的海事議題不斷演變發展，「作為一個負責任的區域利害關係者，我們的立場非常明確；台灣一貫主張擱置爭議，共同開發，以多邊協商來和平解決爭端」。

蔡總統重申，充分了解台灣的安全對區域和全球安全至關重要，除了宣示捍衛自身的決心，也向聽眾說明，台灣強化防衛和重層嚇阻能力，並已開始國機國造、國艦國造，第一架國造高教機將於今年9月下旬組裝完成。

蔡總統同時也感謝川普政府4次對台軍售，重申美國安全承諾；而對台灣而言，蔡總統說，「我們的安全承諾也是為了要捍衛共同價值觀，藉以鞏固以規範為基礎的國際秩序，以促進普世的永續繁榮。世界各地民主正遭遇前所未有的考驗，面對挑戰，我們必須如同今天這樣團結，為後代子孫創造更美好未來」。

論壇並邀請到剛卸任的澳大利亞前國防部長潘恩（Christopher Pyne）發表專題演講。議程主軸則為「區域國家的海權擴張」，與會專家包括美國國防部前亞太事務助理部長葛瑞格森（Wallace C. Gregson），及來自美、日、英、澳、星、越南、印度、印尼和我國的多國學者，將一同研討「台海安全」、「中國在南海的作為與戰略意涵」、「中國在南太平洋之權力投射」及「印太戰略與南太穩定」等議題。

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