蔡其昌請命中部也要一顆巨蛋 卓榮泰：生蛋不易、養蛋更難

民進黨立委蔡其昌送行政院長卓榮泰明星賽棒球衣。（記者叢昌瑾攝）

2024/09/27 12:55

〔記者劉宛琳／台北報導〕身兼中華職棒聯盟會長的台中民進黨立委蔡其昌今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，為中南部民眾請命一顆巨蛋。不過卓榮泰回應「生蛋不易、養蛋更難」，除了要長遠規劃，也要萬事俱備後才能討論可行性。

蔡其昌表示，要代表很多中南部的球迷，拜託行政院。蔡其昌說，在台北大巨蛋落成啟用後，效益很高，無論是棒球比賽或是明年要逐漸展開，除了棒球運動外的休閒娛樂表演，檔期顯得很滿，沒有過去擔心變成蚊子館的現象。

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蔡其昌也說，中南部天氣炎熱，或者可能有下雨等問題，很多市民朋友在欣賞表演時產生很大的困擾，「本席希望中南部需要另一顆巨蛋」，並詢問卓榮泰看法。

不過，卓榮泰回應，他可以理解，但他個人的想法是「生蛋不易、養蛋更難」，因為除了在地點選擇、安全考量、設備功能，以及將來要做長遠規劃外，還需要有一個專業團隊能夠來經營，萬事具備後才來討論可行性。

蔡其昌再問，如果地方支持，也有球團願意來做投資，行政院的態度是贊成還是反對？卓榮泰說，這是基本要件，有球團願意當母場，地方政府要從地點提供選擇、安全設置等，來做全面規劃。蔡其昌追問，如果這兩條件都成熟的話，院長支不支持？卓榮泰則回應：「是」。

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