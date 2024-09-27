民進黨基隆議會黨團：謝國樑施政民調、執行率「4連敗」

民進黨基隆市議會黨團今天（27日）召開記者會，批評基隆市長謝國樑民調、執行率不是墊底就是倒數。（記者俞肇福攝）

2024/09/27 13:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會民進黨議會黨團公布「基隆市長謝國樑4連敗」，包括天下雜誌2023年縣市首長施政滿意度調查59．4分，謝國樑全國倒數第二；審計部112年度基隆市總決算審核報告基隆市執行率全國倒數第二；遠見雜誌2024年5月縣市施政滿意度基隆市全國倒數第一；遠見雜誌2024年9月縣市總體暨永續競爭力調查基隆市全國倒數第一。

民進黨基隆市議會黨團總召張之豪說，這4份施政評比可看到謝國樑的的市政表現就是不及格，已經4連敗，這才是他遇到最大的政治危機，要不要向市民道歉是個人修養的問題，對比現在四處掛出的自吹自擂的市政成績，市民都看在眼裡。

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議員鄭文婷表示，審計部總決算審核報告基隆市執行率全國倒數第二，這樣的成績市長可以拿出來說嘴嗎，尤其淹水時，他還先去剪頭髮再去見黨主席朱立倫，市民會接受嗎？

議員張顥瀚說，從林右昌到謝國樑時期都是同一批文官體制，為何過去林右昌執政成為施政前段班，謝國樑執政變成最後一名，原因就在領導者無能，導致市政失能效率低落。

議員曾怡芳認為，謝國樑自豪的亞洲最有愛的城市，但是謝國樑的社會福利政策評比倒數、不然就是墊底，如何成為亞洲最有愛的城市？社福政策成績也都是倒數，謝國樑應該出來說清楚。

☆基市府：市長請假1小時，是參加國民黨活動不是剪頭髮☆

基隆市政府今天針對綠質疑「請假1小時剪頭髮」澄清指出，謝國樑隨時掌握災情，第一時間也指揮各局處進行處理，謝國樑活動中說的「請假1小時」是指參加國民黨婦女會活動有請假1小時，並非請假1小時去剪頭髮。實際上市長去剪頭髮的時間，為9月21日晚間6點至7點，皆有紀錄可稽，並非使用9月23日中午時段。

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