為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

民進黨基隆議會黨團：謝國樑施政民調、執行率「4連敗」

民進黨基隆市議會黨團今天（27日）召開記者會，批評基隆市長謝國樑民調、執行率不是墊底就是倒數。（記者俞肇福攝）

民進黨基隆市議會黨團今天（27日）召開記者會，批評基隆市長謝國樑民調、執行率不是墊底就是倒數。（記者俞肇福攝）

2024/09/27 13:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會民進黨議會黨團公布「基隆市長謝國樑4連敗」，包括天下雜誌2023年縣市首長施政滿意度調查59．4分，謝國樑全國倒數第二；審計部112年度基隆市總決算審核報告基隆市執行率全國倒數第二；遠見雜誌2024年5月縣市施政滿意度基隆市全國倒數第一；遠見雜誌2024年9月縣市總體暨永續競爭力調查基隆市全國倒數第一。

民進黨基隆市議會黨團總召張之豪說，這4份施政評比可看到謝國樑的的市政表現就是不及格，已經4連敗，這才是他遇到最大的政治危機，要不要向市民道歉是個人修養的問題，對比現在四處掛出的自吹自擂的市政成績，市民都看在眼裡。

議員鄭文婷表示，審計部總決算審核報告基隆市執行率全國倒數第二，這樣的成績市長可以拿出來說嘴嗎，尤其淹水時，他還先去剪頭髮再去見黨主席朱立倫，市民會接受嗎？

議員張顥瀚說，從林右昌到謝國樑時期都是同一批文官體制，為何過去林右昌執政成為施政前段班，謝國樑執政變成最後一名，原因就在領導者無能，導致市政失能效率低落。

議員曾怡芳認為，謝國樑自豪的亞洲最有愛的城市，但是謝國樑的社會福利政策評比倒數、不然就是墊底，如何成為亞洲最有愛的城市？社福政策成績也都是倒數，謝國樑應該出來說清楚。

☆基市府：市長請假1小時，是參加國民黨活動不是剪頭髮☆

基隆市政府今天針對綠質疑「請假1小時剪頭髮」澄清指出，謝國樑隨時掌握災情，第一時間也指揮各局處進行處理，謝國樑活動中說的「請假1小時」是指參加國民黨婦女會活動有請假1小時，並非請假1小時去剪頭髮。實際上市長去剪頭髮的時間，為9月21日晚間6點至7點，皆有紀錄可稽，並非使用9月23日中午時段。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
自由開講》基隆市長情緒控管不當？LINE群組攻擊市議員
2024/09/26 20:30

自由開講》基隆市長情緒控管不當？LINE群組攻擊市議員
控基市府圖利廠商 鄭文婷按鈴控告謝國樑
2024/09/26 13:18

控基市府圖利廠商 鄭文婷按鈴控告謝國樑
impression

藝文特區絕版價值 百川峰滙坐等增值
拆樑發起車遊基隆 週末登場
2024/09/27 05:30

拆樑發起車遊基隆 週末登場
籲基隆市民投不同意票 謝國樑：我若輸恐迎「大罷免潮」
2024/09/26 09:57

籲基隆市民投不同意票 謝國樑：我若輸恐迎「大罷免潮」
基隆罷樑公告10/10前送家戶 中選會︰勿夾資料
2024/09/26 05:30

基隆罷樑公告10/10前送家戶 中選會︰勿夾資料
不捨基隆人才流失 林右昌：公務員一輩子經驗被糟蹋了
2024/09/26 13:48

不捨基隆人才流失 林右昌：公務員一輩子經驗被糟蹋了
監委巡察基隆市會晤謝國樑、童子瑋 期許罷免選務平和完成
2024/09/27 11:29

監委巡察基隆市會晤謝國樑、童子瑋 期許罷免選務平和完成
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播