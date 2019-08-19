曾批張善政詆毀蔡英文 學者再曝張「抹黑策略」憤怒狂轟

2019-08-19 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統候選人韓國瑜的國政顧問團昨（18）日正式成軍，而擔任顧問團總召的前行政院長張善政在記者會上，要總統蔡英文在廟前發誓「不打壓已公開的百位顧問」才會把剩餘的名單公布，對此政大地政系教授徐世榮認為這是否為「詆毀污衊」，要張善政公開道歉，而他今天再度發文點出張善政的「抹黑策略」，並憤怒狂轟：極不光明磊落的行徑。

徐世榮在臉書上發文指出，張善政嚴厲呼籲蔡英文到神像面前發誓不打壓韓國瑜，才會公布另外100位顧問名單，這種行為、策略和韓國瑜簡直如出一轍，方法就是「編造一個別人都沒有說過的話，或是編造一個大家根本就無法驗證的事情，藉此來抹黑及打壓自己，然後進行責任的轉嫁，再反過來攻擊對方」。

徐世榮點出疑點反問：在名單公布之前，有誰說過另外還有100位顧問？若張善政沒說，誰又會知道另外還有100位顧問呢？再者，又真的有那100位顧問嗎？這可以驗證嗎？而張善政若不提供名單，試問要如何驗證？可以請張善政「摸良心」提供嗎？並大嘆「這根本無法驗證」。

徐世榮怒轟，其實在打壓及查水表的就是張善政團長自己本人，用打壓自己人的論述來形塑蔡英文打壓國政顧問團的狀況，並反過來再進行抹黑、攻擊，徐世榮大嘆，沒想到曾經是行政院長的張善政竟然也玩弄選舉伎倆，而人民為何如此厭惡政治，就是因為有這種極不光明磊落的行徑。

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