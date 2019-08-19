旺中大篇幅反擊 柯P酸：余紀忠會哭得更慘

2019-08-19 11:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕網紅「館長」陳之漢在2018縣市長選舉曾力挺台北市長柯文哲，選前選後更2度與柯文哲同框直播；不料，近日卻傳出柯文哲與旺中董事長蔡衍明關係匪淺，甚至會晤過10多次。對此，曾舉辦「反紅媒」集會的館長18日晚間難掩怒火，直播時火力全開狂轟柯文哲，直言「對柯P現在的行為，我個人覺得蠻失望」、「本來在我心目中是100分，現在不到60分」。

對此，柯文哲今早受訪表示，不要緊張啦，第一點我是市長、他是市民，他也可以表達他的意見啊，重點是我們還是有我們的堅持。

柯強調，自己還去參加過雙城五次咧，跟上海市長吃過飯，所以有時候以不要想太多，「我們還是會有我們的原則、主體性，也不可能完全不跟誰有任何接觸」，還是很困難啦，實際的政治上還是做不到。

媒體追問最後一次跟蔡衍明見面是何時？只見柯文哲抓抓臉頰、沉吟幾秒後僅說，「嗯，我要回去翻月曆才知道。」

對於現在旺中全力打他，是否就是他之前所說的「不聽話就k你」？柯表示，媒體作為社會第四權還是有它的格調，不可以變成大老闆在展示權力的工具，「你聽話我就捧你、不聽話就k你」。

柯還酸，「我聽說他們今天特別寫一個余紀忠（中國時報創辦人）不會哭是不是？寫了余紀忠哭得更慘。」

至於跟國台辦見面的必要性，柯解釋，一定呀，每年要辦雙城，包括上海到北市府幾趟，有時候他們還不要進來，還要我們出去咧，「你以為辦一個雙城打兩通電話就好喔」，當年世大運那才是談判才多咧，這就是政治上的現實，要辦世大運，你不跟中國有協調，怎麼辦得下去，「你看東亞青運就不見了。」

柯沒有正面回應是不是為了郭董才開始跟旺董有距離，而是重申，「通常我的態度是你講我們都會聽一聽，但有時候你也不能你講了我們要照單全收啊，我們還是有我們堅持跟價值，我們當道市長也不可能變成你的傳聲筒，哪有可能」。

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