「皇帝不急 急死太監」 林明溱：不再回應總統大選話題

2019-08-19 11:28

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣長林明溱接連批新北市長侯友宜「不識大體」、「郭王退黨說」引起波瀾，今天他鄭重宣布，不再對總統大選話題表示意見，因為「皇帝不急，急死太監」沒有意思，但他也強調，國民黨不團結不行，現在已在幫韓國瑜輔選，一定要讓韓在南投縣的得票率衝上第一名，開出亮麗的成績，這樣就高興了。

南投縣長林明溱前、昨日在接受媒體採訪時，陸續針對侯友宜不擔任韓國瑜新北市競選總部主委一事，發表「不識大體，以及昨日強調「郭台銘和王金平若無法團結支持韓國瑜，要組第三勢力，就乾脆退黨」，引起陣陣漣漪。

林明溱今天在縣務會議受訪時，對記者提問「不再對退黨說提出解釋嗎？」，他表示，從今天起不再對總統大選話題表示意見，因為中央都不急了，「皇帝不急，急死太監」這樣沒有意思。

但林明溱對自己出任韓國瑜南投縣競選總部主委，顯得信心十足，他再次強調，國民黨不團結不行，自己現在不只願意出任南投縣競選總部主委，且現在已在幫韓國瑜輔選，要讓韓在南投縣的得票率衝上第一名，只要能讓韓在南投縣有亮麗的得票率，我就會覺得很高興。

記詢問林明溱「南投縣府自豪縣府施政全國名列前茅，是否將施政心得提供給高雄市長韓國瑜參考？」，林明溱說，每個人有自己的施政理念，韓市長上任清理市內所有排水溝，成效非常好，下大雨後水消退得非常快，這很讓人佩服。

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