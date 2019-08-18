「退黨說」急轉彎？林明溱：指郭台銘與王金平不是侯友宜

2019-08-18 19:59

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣長林明溱的「退黨說」，意外引發與新北市長侯友宜口水仗，今日林明溱參加慈濟南投願力館啟用活動後，私下接受採訪時直白說，他不是在講侯友宜，而是指鴻海創辦人郭台銘及前立法院長王金平，若郭、王2人在總統大選前，真要組第3勢力，就應公開退黨與國民黨劃清界線，不要像現在拖拖拉拉、模稜兩可，不然，將嚴重影響藍軍的團結及外界的觀感。

國民黨中央黨部要求黨內15位執政縣市長擔任地方聯合競選總部主委，但新北市長侯友宜表態「不考慮」出任高雄市長韓國瑜總統競選總部的主委，傳出林明溱昨呼籲應「識大體」，今上午侯友宜回嗆「我非常識大體」，「大體就是400萬市民」，並重申「讓市民有感的市政才是最重要的」

林明溱今強調，國民黨要重拾中央執政權，第一步就是要團結，縣市首長更應配合黨中央的政策，並狠嗆「不合作的人」，讓地方基層非常討厭，乾脆退出國民黨，不要待在黨內「矯情」。

外界多半將這番話與侯友宜作聯想，不過，今日林明溱對外界的猜測，首度打破沉默直接指出，他是在講郭台銘及王金平2人，林明溱說，郭台銘是南投的女婿，在藍軍初選期間，他也在公開場合予以力挺，如今初選結果由高雄市長韓國瑜勝出，他希望郭拿出運動家的精神及君子的風度，不然會讓藍軍反感及失望。

林明溱說，藍軍沒有分裂的本錢，郭、王2人若要組第3勢力，哪麼就應儘速退黨，不要「吃碗內、看碗外」，不想遵守黨內遊戲規則，又想分到黨內資源，豈不矛盾?同時也會影響藍軍的整合及士氣，值得黨中央正視，並就2人退不退黨問題，給予黨員及外界一個明確的交代。

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