是否接韓國瑜中市競總主委？盧秀燕︰以後再說

2019-08-18 14:12

〔記者張菁雅／台中報導〕新北市長侯友宜不接國民黨總統參選人韓國瑜新北競選總部主委，遭南投縣長林明溱呼籲應識大體。台中市長盧秀燕今日面對媒體詢問是否擔任韓國瑜台中市競選總部主委，她僅表示，以後再說。

盧秀燕今日出席房仲公益日誓師大會時，媒體詢問是否擔任韓國瑜台中市競選總部主委，她表示，以後再說。

媒體追問是否還在考慮中，盧秀燕沒有回答，反而希望媒體協助呼籲民眾，這兩天因下雨關係，土石鬆軟，出現零星災害，民眾到風景區或山區，請多加注意安全。

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