韓國瑜稱將被抹黑吸毒 徐世榮怒批：惡毒的選戰策略

2019-08-19 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近來負面新聞纏身，被人接連爆料愛喝酒、打麻將、玩女人。對此韓頻向媒體吐苦水，稱「現在黑韓產業鏈蓬勃發展」，昨日（19日）在新竹造勢還預告，下禮拜搞不好會被抹黑吸毒。對此，政大地政系教授徐世榮表示，韓國瑜惡毒的選戰策略就是「自己抹黑自己」。

韓國瑜昨日在新竹造勢接受媒體採訪時表示，自己打麻將不玩錢，「我們在國外玩麻將，跟玩積木差不多」；韓國瑜並稱，民進黨現在說他打麻將、喝酒、泡女人，搞不好下禮拜就會有他吸毒的傳聞出現。

對於韓國瑜以「抹黑」來回應外界的質疑，徐世榮則在臉書以「韓國瑜惡毒的選戰策略：自己抹黑自己」為題發文。他表示，韓國瑜的選戰策略就是不斷地「編造一個別人沒有說過的話、或是編造一個大家根本就無法驗證的事情，藉此來抹黑自己，然後再反過來攻擊對方」。

徐世榮指出，韓國瑜昨天「特別預告民進黨下週會抹黑他吸毒」，但問題是至今有聽過誰說他吸毒嗎？沒有的；再者，對於他這種預告有可能予以驗證嗎？沒有辦法的。

徐世榮接著指出，到底是誰在抹黑韓國瑜？就是韓國瑜自己本人，但是他卻企圖轉嫁至民進黨或蔡英文總統的身上，然後進行攻擊。徐世榮痛批，這是一種刻意栽贓的手法，相當的惡毒。

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